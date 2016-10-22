A Termik Santrali 32 yaşında

Üretime başladığı yıllarda Türkiye’nin en büyük ve en yüksek kapasiteli termik santrali olan Afşin-Elbistan A Termik Santrali, 32 yılı geride bıraktı. 21 Ekim 1984 günü açılışı yapılan ve enerji üretimine başlayan Afşin-Elbistan A Termik Santrali, 32 yılda yaklaşık 120 milyar KW/h’in üzerinde enerji üreterek, ülke ekonomisine önemli katkı sağladı.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve Maden Tetkik Arama’nın (MTA) ortak çalışmalarıyla Afşin-Elbistan linyit havzasında düşük kalorili bol miktarda linyit rezervi olduğu tespit edilirken, bu linyitlerden faydalanarak bir termik santral kurulmasına karar verildi. 5000 MW’lik bir santralin kurulmasıyla bölgedeki linyitlerin 60 yılda tüketilebileceği hesaplanarak hazırlanan proje, 1968 yılı yatırım programına alındı.

1973 yılında santralin yapımına başlanırken, her biri 344 MW gücünde 4 ünite olarak planlanan santralin ilk ünitesi Temmuz 1984’te test üretimine başladı. Santralin açılışı ise 21 Ekim 1984 tarihinde yapıldı. Kömürün santrale ulaştırılması için bir nakil hattı kurulurken, tam kapasiteyle üretime başladığında o yıllarda Türkiye toplam enerji üretiminin yüzde 20’sini karşılayacak olan santralin diğer 3 ünitesi kademeli olarak 1992, 1993 ve 1994 yıllarında devreye alındı.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali, kuruluşundan bugüne kadar yaklaşık 290 milyon ton kömür tüketirken, tükettiği kömüre karşılık 120 milyar KW/h’in üzerinde enerji üretti.

1984 yılında fiili olarak elektrik üretimine başlayan santral, 32 yıllık süre içerisinde yaklaşık 125 milyar KW/h elektrik enerjisi üreterek, ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağladı. Kurulduğu yıllarda Türkiye'nin ve dünyanın en büyük elektrik santrallerinden biri olan, Afşin Elbistan A Termik Santrali, üretimine ara vermeden devam etti.

1973 yılında Afşin-Elbistan A Termik Santralin yapımına başlanırken, her biri 344 MW gücünde 4 ünite olarak planlanan santralin 1. ünitesi 21 Ekim 1984’te ticari üretime başladı. Santral, 32 yıldan bu yana Türkiye’nin enerji ihtiyacına karşılık vermeye çalışıyor.

2004’te ikinci santral devreye alındı

Diğer yandan bölgenin ikinci büyük santrali olan Afşin-Elbistan B Termik Santrali ise, 2004 yılında elektrik üretimine başladı.

2004 yılından bu yana yaklaşık 120 milyon ton kömür harcayan B Termik Santrali, yaklaşık 54 milyar KW/H elektrik enerjisi üretti.

B Santralinde 4 ana firma bu büyük projeyi gerçekleştirdi. İlk elektrik 2004 tarihinde üretildi. Geçici kabul safhası 2006 tarihinde başladı ve 2010 tarihinde kesin kabulü gerçekleşti.



