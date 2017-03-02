A Termik, emekliye mi ayrılıyor?

33 yıldan beri ülkenin en önemli enerji kuruluşu olması kadar, çevreye yaydığı kirlilikle de gündemden düşmeyen Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde elektrik üretimine süresiz olarak ara verildiği iddia edildi.

İlk ünitesi 33, son ünitesi de 29 yaşında olan Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ndeki elektrik üretimi, durduruldu. Üretim durdurma kararının EÜAŞ tarafından şifahi olarak alındığı bildirildi. Türkiye’nin en eski teknolojiye sahip termik santralleri arasında olan A Termik Santrali’ndeki üretime ara verme kararının, mekanik ve metal aksamlardaki yorgunlukla yıpranma oranının büyük boyutlara ulaşmasına bağlı olarak güvenli çalışma ortamını ortadan kaldırdığı gerekçesiyle alındığı iddia edildi. Son zamanlarda iş kazalarının da artış gösterdiği santralin kalbi sayılan tribün ve jeneratörlerinin de uzun süredir bakım görmemesinin de bu kararda en büyük etken olduğu belirtildi.

Kurulduğu günden bugüne kadar 4 ünitesiyle birden nadiren elektrik üreten Afşin-Elbistan A Termik Santrali, Türkiye’nin en yaşlı santrallerinden biri. 33 yıl öncesinin teknolojisi ile yapılan ve bugüne kadar baca gazı arıtma tesisi olmadığı için insanlara ve doğaya verdiği zararlarla adından sıkça söz edilen Afşin-Elbistan A Termik Santrali, hafta başından itibaren sessizliğe büründü. Şalterlerin indirildiği dev tesiste, üretimin ne zaman başlayacağı ise belirsizliğini koruyor. Santraldeki elektrik üretimine ara verme kararının, EÜAŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu ve kurmaylarının bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret ile yaşanan iş kazasının arifesinde alınması dikkatlerden kaçmadı. Ekonomik ömrü 30 yıl olan santraldeki metal yorgunluğu ve kapsamlı rehabilitasyon gerekliliğinin söz konusu ziyaretin en önemli başlığı olduğu öğrenilirken, üretim durdurma kararında da bu noktaların göz önünde bulundurularak doğabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için alındığı iddia edildi.

Santraldeki metal yorgunluğunun en önemli göstergeleri ise, meydana gelen iş kazaları ve teknik arızalardaki artış olarak nitelendiriliyor. Bu iş kazalarının en büyüklerinden birisi 2014 yılında meydana gelmişti. Çürüyen havalandırma hattının düşmesi sonucunda yaşanan kazada 1 işçi hayatını kaybetmiş, 1’işçi de ağır yaralanmıştı. Söz konusu iş kazaları daha sonraki dönemlerde de devam etmişti. Bu kazaların en sonuncusunda da 3 işçi yaralanmıştı. Kendisine biçilen ekonomik ömrünü tamamlayan santraldeki metal yorgunluğu yaşamış bir metalin ne zaman kırılacağı bilinmediği için ölümcül kazalara sebep olacağı görüşü hakim.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin kapsamlı rehabilitasyonu için en az 2-3 yıllık bir süre ve en az 1 milyar dolarlık bir yatırım gerekiyor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Derneği Enerji Komisyonu tarafından düzenlenen panelde, A Termik Santrali’nin rehabilitasyona ihtiyacı olduğu yıllar önce en yetkili ağızdan belirtilmişti. Santralde baca gazı kükürt arıtma tesisi yapımı, elektro filtre rehabilitasyonu, kazan rehabilitasyonu ile türbin-jeneratör rehabilitasyonunu kapsayan proje için gerekli olan tutarın 1 milyar Dolar olacağı dönemin EÜAŞ Genel Müdürü Halil Alış tarafından dile getirilmişti.

Özellikle yaşlı termik santrallerde ortaya çıkması muhtemel sorunları minimize edebilmek için bir periyodik/planlı bakım programı yapılması en büyük zaruretlerin başında geliyor. Rehabilitasyondaki temel amaç; santralde bulunan özellikle üretime direkt etki eden ekipmanların bakım/onarım/parça değişimi gibi işlerinin önceden belirlenmiş zamanlarda yapılarak arıza sıklığının azaltılmasını sağlamak olarak ortaya çıkıyor. Özellikle Afşin-Elbistan A Termik Santrali gibi yaşlı santrallerde arıza nedeniyle üretilemeyen enerji miktarları önemli düzeylere ulaşabiliyor. Termik Santrallerde Periyodik Bakım-Rehabilitasyon konuları üzerine bir makale kaleme alan Mehmet Değirmenci, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde sadece 2014 yılında santral içi nedenlerden kaynaklanan kayıp enerjinin büyük boyutlara ulaştığını dile getiriyor.