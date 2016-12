A Termik, 8 ay sonra yeniden üretime geçti

Revizyon ve bakım çalışmaları nedeniyle yaklaşık 8 aydır ‘off’ durumunda bulunan Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde elektrik üretimine yeniden başlandı.

EÜAŞ’tan gelen talep doğrultusunda A Termik’in üretime başlamasının yanı sıra, Türkiye’nin en büyük termik santrallerinden biri olan Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin 3 ünitesi birden devreye alındı.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü’nün geçen Nisan ayında barajlardaki doluluk oranının yüksek seviyede olması nedeniyle, bazı termik santrallerin elektrik üretimini durdurmaları yönünde aldığı kararla birlikte üretim faaliyetlerine ara verilen Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde elektrik üretimi yeniden başladı. I. ve II. ünitesi bakımda olan A Termik’te gerekli çalışmaların ardından 27 Kasım 2016 Pazar günü itibariyle III. ünite devreye alınarak elektrik üretmeye başladı.

Barajlardaki doluluk oranının düşmesi sonucunda alındığı değerlendirilen karar doğrultusunda Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nde de üretim yapan ünite sayısı 3’e çıkarıldı. B Termik Santrali de uzun süredir tek ünite ile üretim yapıyordu.

Nisan ayında ‘off’ durumuna geçmişlerdi

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü, barajlardaki doluluk oranının yüksek seviyede olması nedeniyle, bazı termik santrallerin elektrik üretimini yaklaşık 3 ay süre ile durdurmaları yönünde karar aldığı ifade edilirken, bu termik santrallerin emre amade olarak bekletilmesi yönünde talimat vermişti. Termik santrallerin yaklaşık 3 ay süre ile elektrik üretmeyerek, off durumunda bekletilmesinin nedeni olarak ise, hidroelektrik santrallerinin bulunduğu barajlardaki doluluk oranı gösterilmişti. Bu süre zarfında elektrik üretiminin hidroelektrik santralleri tarafından yapılacağı, termik santrallerin ise her an elektrik üretimine hazır halde bekletilmesi istenmişti.