A Termik, 36 yaşında

21 Ekim 1984 yılında enerji üretimine başlayan ve Elektrik Üretim (EÜAŞ) bünyesinde 34 yılda 120 milyar 499 milyon 910 bin 550 kw/h (kilowatsaat) enerji üretimi gerçekleştiren Afşin-Elbistan A Termik Santrali, 2018 yılında Çelikler Holdinge devredildi. 1.355 MWe kurulu gücü ile Çelikler Holding’e 20 yıllığına devredilen santral Türkiye’nin enerji üretimine büyük katkı sağlamaya devam ediyor. 2 yıldır özel sektör bünyesinde enerji üretimi yapan dev santral 36 yaşına girdi.

1973 yılında Afşin-Elbistan A Termik Santralin yapımına başlandı. Her biri 344 MW gücünde dört ünite olarak planlanan santralin 1. ünitesi 21 Ekim 1984’te üretime başladı. Santral, 36 yıldan bu yana Türkiye’nin enerji ihtiyacına karşılık vermeye çalışıyor. Kuruluşundan bugüne kadar yaklaşık 300 milyon ton kömür tüketen Afşin-Elbistan A Termik Santrali tükettiği kömüre karşılık 36 yılda 123 milyar 331 milyon 390 bin 330 kw/h elektrik enerjisi üretti.

Doğurduğu çevre sorunu gündemden düşmedi

1980’li yılların teknolojisi ile kurulan Afşin-Elbistan A Termik Santrali, çevre sorunlarıyla da gündemde kaldı. Bacalarından atmosfere yayılan kül ve zehirli gazlar nedeniyle bölgedeki kanser vakalarının artmasının birinci faktörü olarak gösterilen dev tesisin, devlet bünyesindeyken de özel sektöre devredildikten sonra da filtresiz şekilde çalıştırılması, çevreciler ve bölge halkı tarafından sert tepkilere neden oldu.

2018 yılında Çelikler Holding bünyesine geçen Afşin-Elbistan A Termik Santrali, 1 Ocak 2020’de çevre mevzuatına uygun baca gazı arıtma sistemi olmadığı için Türkiye’deki bazı santrallerle birlikte kapatılmıştı. Daha sonra geçici faaliyet belgesi alarak tekrar üretime geçen santralde, elektrostatik filtrelerde gerekli rehabilitasyon süreci başladı. Baca gazı arıtma sistemiyle ilgili de çalışmalar sürerken kurulum aşamasında da sona gelindiği belirtildi.