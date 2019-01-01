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- Elbistan' a acilinden bir kültür merkezi...
- Allah rahmet eylesin
- Allah rahmet eylesin
- Rabbim aile sine sabırlar ihsan eylesin...
- Allah sabır versin ailesine mekanı cennet...
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- Allah Rahmet Eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun...
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- Allah rahmet eylesin...
- Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Ne derdi vardı da böyle oldu mutlaka birsey...
- merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakinlarina...
- merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakinlarina...
- ALLAH rahmet eylesim sabir versin aylesine
- Millet iş yok diye kırılıyor. Yapın...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...