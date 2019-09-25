96 kişi, 9 aylığına iş sahibi oldu

Noter huzurunda yapılan kura çekimi esnasında isimlerin yazılı olduğu kâğıtların, şeffaf kutudan her çıkarılışında adayların heyecanı da katlandı. İsmi okunanlar büyük sevinç yaşarken; kurada ismi çıkmayanlara da birbirlerini teselli etmek düştü.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından uygulamaya konulan Toplum Yararına Projesi (TYP) çerçevesinde, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda 9 aylığına görevlendirilecek 96 temizlik görevlisinin belirlenmesi için Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM) ayrı ayrı saatlerde kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekimine, Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, İŞKUR Elbistan Merkez Müdürü Hüseyin Açar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan ile noter yetkilileri katıldı.

İlk kura çekimi, okullarda görevlendirilecek 96 temizlik personelinin belirlenmesi için yapıldı. Saat 10.00’daki kura çekimi öncesinde çoğunluğu bayanlardan oluşan adaylar ise, erken saatlerden itibaren Halk Eğitimi Merkezi bahçesini doldurdu. Temizlik işçisi alımı için 2 bin 271 kişi başvuru yaptı. Kura öncesinde işçi adaylarına açıklamalarda bulunan İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Açar, kurada ismi çıkanların izlemesi gereken prosedürleri anlattı. Bilgilendirmenin ardından kura çekimi başladı. Kura çekimi esnasında, adayların gözü isimlerinin yazılı olduğu kağıtlarla dolu şeffaf kutuya, kulakları ise noterin ağzından çıkacak isme kilitlendi. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde alınacak personellerin isimleri belirlendi ve kayıt altına alındı. İkinci kuranın adresi de Halk Eğitimi Merkezi oldu. Güvenlik görevlisi alımı için toplam 290 kişi başvurdu. 40 kişinin ismi de saat 14.00’te çekilen kurayla belirlenecek.

TYP kapsamında okullarda görevlendirileceklere asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. İsmi çıkanlar, 7 Ekim’de işbaşı yapacak ve 30 Haziran 2020’ye kadar çalışacak.























