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91 yaşındaki Elbistanlı gurbetçi koronavirüsü yendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 91 yaşındaki Elbistan İbrahim Özalp, yakalandığı koronavirüs hastalığını yenmeyi başardı. İngiliz doktorlar, Özalp'in bağışıklık sisteminin kuvvetli olması nedeniyle hastalığı atlattığını dile getirdiler.

91 yaşındaki Elbistanlı gurbetçi koronavirüsü yendi
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 Elbistan’a bağlı Günaltı Mahallesi’nden İngiltere’ye göç eden 91 yaşındaki İbrahim Özalp,  kalp sıkışması nedeniyle 10 gün önce Londra'nın kuzey bölgesinde bulunan Homerton Hastanesine kaldırıldı. Özalp’a yapılan testler sonucunda korona virüsüne yakalandığı tespit edilmişti. Özalp, özel olarak oluşturulan karantina odalarında karantinaya alınarak tedavisine başlandı. 91 yaşındaki Özalp, ilerleyen yaşına rağmen vücut direncinin kuvvetli olması sayesinde koronavirüsten kurtulmayı başardı. Taburcu edilerek evde karantinaya alınacağı öğrenilen Özalp’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Özalp'in sağlık durumu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan doktorlar, solunum yollarının açık olması ve bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasının hastalığı atlatmasında büyük rol oynadığını belirttiler.

İbrahim Özalp’in oğlu Behzat Özalp, babasının solunum yollarının iyi olmasının hastalığı yenmesinde etkili olduğunu ifade ederek, “Aslında kalp krizi şüphesiyle hastaneye gittik. Ancak testlerde koronavirüs tespit edildi ve hemen tedavi altına alındı. Şu anda durumu gayet iyi. Doktorlar virüsü yendiğini ancak tedbir amaçlı olarak hastanede bir gün daha tutabilirler. Taburcu olduktan sonra 14 gün boyunca evde karantina altına alınacak. Çünkü hem kendisi açısından hem de başkalarına bulaşmaması açısından karantinada kalacak” şeklinde konuştu.


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91 Yaşındaki Elbistanlı Gurbetçi Koronavirüsü Yendi
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