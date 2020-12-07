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90 bin fidan, bölgenin geleceğine nefes olacak

Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde başlatılan ağaçlandırma projesi kapsamında toprakla buluşturulan 90 bin fidan, bölgenin geleceğine nefes olacak.

90 bin fidan, bölgenin geleceğine nefes olacak
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Göksun Orman İşletme Müdürlüğü’nün başlattığı ağaçlandırma projesi, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerini kapsayacak şekilde sürüyor. Elbistan’a bağlı Bakış Mahallesi ile Nurhak ilçesinde ve Ekinözü’nün Kandil Mahallesi ve baraj çevresinde toplam 90 bin fidan toprakla buluşturuluyor. Ağaçlandırma projesine dahil edilen bölgeler, fidan dikimi öncesinde iş makineleri ve elle nakış nakış işleniyor. Toprağın fidan dikimine hazır hale getirilmesinin ardından Tekir Fidanlığı’ndan alınan fidanlar, işçiler tarafından toprakla buluşturuluyor.

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, Elbistan’a bağlı Bakış Mahallesi’ne 10 bin, Ekinözü’ne 55 bin ve Nurhak’a da 25 bin adet fidan dikilecek. Fidan dikme çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediliyor. Ağaçlandırılan bölgelerin etrafı da tel çitle çevrilerek fidanlar koruma altına alınıyor.

 


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