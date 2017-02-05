9 yıldır kayıp olan Elbistanlı vatandaş, Muğla’da bulundu

Muğla’da gece karayolunda yürürken jandarma ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu şahsın, 9 yıldır kendisinden haber alınamayan Demircilik Mahallesi nüfusuna kayıtlı Edip Kalem (43) olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 2008 yılında yaşadığı Almanya’dan Türkiye’ye gelen Edip Kalem’den (43) bir daha haber alınamadı. Aslen Elbistan’a bağlı Demircilik Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Almanya’da oturan ailesi Edip Kalem için kısıtlama kararı aldırdı. Kalem, 9 yıl boyunca Türkiye’nin dört bir yanında arandı ancak hiçbir iz bulunamadı. Önceki gün akşam saat 20.00 sıralarında Muğla-Denizli karayolu Gazeller Mahallesi üzerinde yaya olarak Denizli istikametine giden bir şahıs, jandarmanın dikkatini çekti. Muğla-Denizli karayolunun 47. kilometresinde yakalanan ve yapılan kimlik kontrolünde herhangi bir suçtan aranmadığı belirlenen şahsın, yapılan incelemesinde kayıp olarak 9 yıldır aranan Edip Kalem olduğu ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, Kalem’in Demircilik Mahallesi’ndeki yakınlarına ulaştı. Daha sonra oğullarının bulunduğu haberi Almanya’da yaşayan anne Sevim ve baba İbrahim Kalem’e bildirildi.

Anne Sevim ve baba İbrahim Kalem, Almanya’dan ilk uçakla oğullarını almak için Türkiye’ye hareket ederken, Edip Kalem’in 9 yıl boyunca Türkiye’de garsonluk başta olmak üzere birçok iş kolunda çalışarak yaşamını sürdürdüğü anlaşıldı.