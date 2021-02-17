9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları kayıtları devam ediyor

Sağduyulu yaşam merkezinden hareketle bu yılın konusu olarak “Sağlıklı Yaşam” başlığı seçilen yarışmada katılımcılar üç kategoride hazırlanan eserlerden sorumlu tutuluyor.

Kayıt almaya başlayan Ufka Yolculuk yarışması her şeyden önce doğru inancı, doğru düşünceyi ve güzel ahlâkı öğreten güvenilir eserlerin okunmasını sağlamayı, okuma alışkanlığını geliştirmeyi; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. “Sağlıklı yaşam için oku, sağlıklı yaşamı seç ve sağlıklı yaşam için harekete geç” parolası ile tüm genç ve çocukları davet eden Ufka Yolculuk ekibi bugün ve yarın için güçlü nesillerin yetişmesinde pay sahibi olmayı, farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Son başvuru tarihi 12 Nisan Pazartesi olarak belirlenen yarışmaya Ufka Yolculuk web sitesinden ya da okullardaki gönüllüler aracılığı ile kayıt yapılabilecek. Katılımcılar 11 Nisan Pazar – 12 Nisan Pazartesi 2021 tarihinde yapılacak 1.aşama sınava bulundukları yerden interneti olan herhangi bir bilgisayar, tablet, PC veya akıllı telefon aracılığı ile 08.00- 20.00 saatleri arasında 2 gün boyunca online olarak girebilecekler.

Değişen şartlar ve sağlık koşullarına uygun olması amacı ile randevulu sistemle yine online olarak yapılacak 2. aşama sınav ise 23 Mayıs 2021 Pazar günü 10:00 - 12:00 saatleri arasında web sitesi üzerinden yayınlanacak sınav merkezlerinde bilgisayar, tablet veya akıllı telefon aracılığıyla gerçekleştirilecek.

3 farklı kategoride düzenlenen yarışmada; ilkokul kategorisinde yarışmaya katılanlar, “Nereden Geliyor Bu Sesler?”, ortaokul kategorisinde yarışmaya katılanlar “ Bir Acayip Yolculuk”, lise kategorisinde yarışmaya katılanlar ise " Sağlık Olsun!”” kitaplarını okuyarak hazırlanabilecekler.

Doğru bilginin en büyük ödül olduğu bu yüzden okuyan herkesin kazandığı Ufka Yolculuk Yarışmasında kitap okumayı daha da çok sevdirmek için birbirinden özel binlerce ödül verilecek.



Türkiye geneli ödüllerde birinci, ikinci ve üçüncülere farklı özelliklerde laptop ve elektrikli kaykay; ilk 50’ ye giren yarışmacılara da birbirinden özel ödülleri kazanma imkanı sunulacak. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı olan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen yarışmada ayrıca 81 ildeki paydaş STK lerin hazırladığı birçok ödül de yarışmacıları bekliyor.

Yarışmanın Elbistan ayağı ise Elbistan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği tarafından sürdürülüyor. Yarışmada ilçelerde dereceye girecek öğrencilere, 100 ile 1000 TL arasında değişen para ödülleri verilecek. Elbistan’daki kitap temin noktaları ise İşler Kitapevi, İmam Hatip Kırtasiye, Mini Kitap Kırtasiye ve Akbir Kitap Kırtasiye olarak belirlendi.





