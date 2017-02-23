82’lik İbrahim Dede, bastonuyla ehliyet aldı

Afşin’de İbrahim Konak isimli yaşlı adam, ehliyetsiz araç kullananlara örnek olsun diye elinde bastonuyla girdiği sınavı, dördüncü denemesinde kazanarak, ehliyet sahibi oldu.

Afşin İlçesine bağlı Bakraç Mahallesinde ikamet eden İbrahim Konak (82), ehliyet alma yolundaki azmini başarıya ulaştırdı. Azmiyle gençlere örnek olan İbrahim Dede, ehliyetsiz araç kullananlara da tavsiyelerde bulundu.

Uzun süredir araç kullanan İbrahim Konak, ehliyet almak için sürücü kursuna kayıt yaptırdı. Çevresindekilerin ‘Bu yaştan sonra ehliyeti ne yapacaksın’ şeklindeki tepkilerine aldırış etmeyen Konak, torunu yaşındaki gençlerle birlikte girdiği 3 sınavda başarılı olamadı. İlerleyen yaşına rağmen umudunu ve azmini yitirmeyen Konak, dördüncü kez girdiği sınavı geçerek ehliyet almaya hak kazandı.

B sınıfı ehliyetini alan Konak, 1971 yılından bu yana araç kullandığını belirterek, “Polisten korkma değil de utanıyordum. Bu yaşta ehliyetsiz araç kullanmayı kendime yakıştıramadım. Bir de ehliyetsiz araç kullananlara ceza iki misliyle ödetiliyor. Gençlerimize örnek olsun diye zor olsa da dördüncü kez girdiğim sınavda ehliyetime kavuştum” şeklinde konuştu.



