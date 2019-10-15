81 ilden 81 Türk bayrağı Elbistan’da sergilendi

Özel serginin, Suriye’ye düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile aynı zamana denk gelmesi organizeye ayrı bir anlam katarken, ay yıldızlı bayrakların yanında duran öğrenciler de asker selamı ile Mehmetçiklere destek verdi.

Türkiye’nin 81 ili ile kardeş ülke Azerbaycan’da farklı teknikler uygulanarak yapılmış 81 Türk Bayrağı'nın yer aldığı “81 İlde Şanlı Bayrağım’ sergisi, Elbistan Gençlik Merkezi’nde açıldı. Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi tarafından organize edilen anlamlı etkinliğin açılışına Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Alparslan Ceran, Bekir Dal ve Mehmet Yılmaz, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Ali Eminoğlu, Eğitim-Bir-Sen Elbistan İlçe Başkanı Tahsin Çıplak, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını yapan okul müdürü Yaşar Özkara, ay yıldızlı bayrağımızın, bizi biz yapan değerlerin en önemlisi olduğunu söyledi.

Özkara, “Bayrak sevgisini öğrencilerimize aşılayabilmek için 81 il ve Azerbaycan’da öğrencilerimizin yerel ürünleri öncelikli olarak kullanıp tasarladıkları Türk bayraklarını bir araya getirdik. Kahramanmaraş ilini temsilen okulumuz etwining proje grubu öğrencileri ve Almanca öğretmenimiz Erdal Çelebi koordinatörlüğünde bu projede yer aldık. Öğrencilerimiz de, proje kapsamında yöresel ürünlerimiz olan biber, tarhana ve cevizden Türk bayrağı tasarımı yaptılar.

Bayrak; kalemi can, mürekkebi kan, asil bir ruhun; bu cennet vatanın özgür semalarına varlık, birlik, dirlik ve erlik adına attığı imzadır. Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bugünlere sergimizin denk gelmesi ayrı bir heyecan ve şevk oluşturmuştur. Daha önce 15 il ve Azerbaycan’da sergilenen şanlı bayraklarımız buradan sonra da Trabzon’a giderek ve tüm ülkemizi dolaşacaktır” dedi.

Özkara’nın konuşmasının ardından öğrenciler bayrak sevgisini anlatan şiirler okudu. Daha sona serginin açılış kurdelesi kesildi. Kaymakam Demir ve katılımcılar, sergideki Türk bayraklarını tek tek inceleyerek yapım şekilleri hakkında bilgiler aldı.

Sergiyle ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Türk milletindeki bayrak sevgisinin diğer milletlerle kıyaslanamayacağının altını çizdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeyine yönelik olarak başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı da anımsatan Kaymakam Demir, “Kahraman Mehmetçik, şuanda Suriye’deki PKK/PYD ve diğer tüm terör örgütlerinin varlığına son vermek için haklı, meşru ve önemli bir harekat icra ediyor. Bu sergimiz de o harekata denk geldi. Sergimize ayrı bir anlam kazandırdı. Milletimiz, bayrağını, vatanını ve hürriyetini canından aziz bilmiş ve her zaman en yüksek değeri vermiştir. Bugün de burada 81 il ve Azerbaycan’dan gelen şanlı bayrağımızın yer aldığı sergiyi açtık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Katılımcılar, serginin sonunda etkinlikle ilgili düşüncelerini anı defterine aktardı.































