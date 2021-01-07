80 yaşındaki adam, eşini öldürdükten sonra intihar etti

Olay, ilçeye bağlı Aşağı İçmeler Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, Barış Sokak’ta ikamet eden 80 yaşındaki Hasan Bakır ile eşi Döndü Bakır (47) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Hasan Bakır, tartışmanın büyümesi üzerine eşi Döndü Bakır'a av tüfeği ile ateş etti. Hasan Bakır, 10 yaşındaki çocuklarının gözü önündeki olaydan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay ihbarının ardından eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Bakır ve Döndü Bakır ’in cansız bedenleri, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.