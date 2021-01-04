80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Elbistan, sessizliğe büründü

31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00 itibarıyla başlayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, 4 Ocak Pazartesi günü 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamada market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterdi. Vatandaşlar evlerine yürüme mesafesindeki işletmelere gidebildi. Kısıtlama boyunca restoran ve lokantalar mesailerine devam etti. Saat 10.00 ile 24.00 arasında paket servis yapılabildi. Polis ekipleri, yasak süresince denetimlerde bulundu. Yılbaşı gecesinde Şehit Er Rahmi Koldan Meydanı’na giriş ve çıkışlar bariyerlerle kapatıldı. Vatandaşların yasağa büyük oranda uyduğu ilçede, sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Kısıtlama süresince sokağa çıkma yasağını ihlal eden 54 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde idari para cezası kesildi. Aynı zamanda 9 kişiye de maske takmamak suçundan idari para cezası yazıldı.

Ülke genelinde 51 bin 152 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında toplam 51 bin 152 kişiye ceza kesildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Geçen hafta için 28-29-30 Aralık tarihlerinde saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ile yılbaşı dolayısıyla 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar kesintisiz süren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 51 bin 152 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır” denildi.