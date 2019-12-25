80 bin dönüm araziyi suya kavuşturacak ihale 13 Ocak’ta

13 Ocak 2020’de gerçekleştirilecek ihaleyle birlikte Ceyhan Nehri’nden alınan su, bahar aylarından itibaren arazilerle buluşturulacak.

Elbistan ve Ekinözü ilçelerine bağlı 7 mahalledeki 2 bin 400 çiftçinin 80 bin dönüm arazisini suladığı Kalealtı Sulama Birliği, AKEDAŞ’a olan elektrik borcundan dolayı 2012 yılında faaliyetlerini durdurdu. Arazileri susuz kalan binlerce çiftçi, sondajlarla ürünlerini yetiştirmeye çalışırken; imkan bulamayanlar ise tarlalarına sadece hububat ekmekten başka çare bulamadı. Bölge çiftçisinin ekonomik açıdan da belini büken sorunun çözümü için, İğde Mahalle Muhtarı Hüseyin Günay, birliğin sulama sahasında kalan mahallelerdeki çiftçilerin temsilcileri, İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, Ahmet Tıraş ve Göksun Sulama Birliği yöneticilerinden oluşan heyet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ı ziyaret etmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, çiftçilerin taleplerini dinledikten sonra, Kalealtı Sulama Birliği’nin yeniden faal hale gelmesi için izlenecek yol haritası da şekillendirmişti.

Ziyaretin ardından, Kalealtı Sulama Birliği’nin sulama onarım işi, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı ek yatırım programına dahil edildi. DSİ Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü de, pompa istasyonunun revizyonunu öngören ihale için tarihi belirledi. 13 Ocak 2020’de gerçekleştirilecek ihalenin ardından, Ceyhan Nehri’nden alınan suyu, kanala aktaracak pompaların onarım çalışmalarına başlanacak. Çalışma kapsamında istasyonda bulunan 4 adet pompanın bakımı yapılacak. Aynı zamanda 3 bin 750 metre uzunluğunda beton kanalet döşenerek, Ceyhan Nehri’nden alınan su, tarlalara ulaştırılacak. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte yaklaşık 2 bin 400 çiftçinin 80 bin dönüm tarlası, bahar aylarından itibaren DSİ Göksun Sulama Müdürlüğü bünyesinde 7 yıldır hasret kaldığı suya kavuşmuş olacak.