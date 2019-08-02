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80 bin dönüm arazi yeniden suya kavuşuyor

Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde yaklaşık 80 bin dönüm araziyi sulayan Kalealtı Sulama Birliği’nin 7 yıl sonra tekrar aktif hale getirilmesi için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın girişimleri ile önemli bir adım atıldı.

80 bin dönüm arazi yeniden suya kavuşuyor
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Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde yaklaşık 80 bin dönüm araziyi sulayan Kalealtı Sulama Birliği’nin 7 yıl sonra tekrar aktif hale getirilmesi için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın girişimleri ile önemli bir adım atıldı.

Kalealtı Sulama Birliği’nin, DSİ’ye ait Göksun Sulama Birliği bünyesinde 2020 yılından itibaren 2 ilçeye bağlı 7 mahalledeki mümbit toprakları yeniden sulaması planlanıyor.

Elbistan ve Ekinözü ilçelerine bağlı 7 mahalledeki 2 bin 400 çiftçinin faydalandığı Kalealtı Sulama Birliği, AKEDAŞ’a olan elektrik borcundan dolayı 2012 yılında faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Birliğe üye çiftçiler, arazilerini sulamak için sondaj kuyularını kullanmak zorunda kalırken, birçok çiftçi de bu imkandan yararlanamadığı için sulu tarımdan vazgeçmek zorunda kaldı. Yaklaşık 7 yıldır büyük ekonomik kayıp yaşayan çiftçiler, birliğin yeniden faaliyete geçip topraklarını suyla buluşturmak isteyen çiftçiler, çeşitli platformlarda sorunlarını dile getirmişti. Süreç, dönemin Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş ile bölge çiftçilerinin yaptığı görüşmenin ardından hız kazandı. İğde Mahalle Muhtarı Hüseyin Günay, birliğin sulama sahasında kalan mahallelerdeki çiftçilerin temsilcileri, İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, Ahmet Tıraş ve Göksun Sulama Birliği yöneticilerinden oluşan heyet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tarafından kabul edildi.

AK Parti Genel Merkezi’ndeki görüşmede, sulama birliğinin sorunlarının çözüm yolları istişare edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, çiftçilerin taleplerini dinledikten sonra, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın ile telefonda görüştü. Ünal'ın, DSİ Genel Müdürü Aydın'a sorunun çözülmesi yönünde atılacak adımlarla ilgili görüşmesinin ardından Kalealtı Sulama Birliği’nin yeniden faal hale gelmesi için izlenecek yol haritası da şekillendi. Heyet, sorunun çözümündeki büyük destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek Ünal’ın makamından ayrılıp DSİ Genel Müdürlüğü’ne geçti. Burada Genel Müdür Mevlüt Aydın’la görüşen heyet, taleplerini iletti. Görüşmeler sonrasında Kalealtı Sulama Birliği’nin, Göksun Sulama Birliği bünyesine geçirilmesi ve kanaletler ile pompa istasyonundaki bakım ve onarım yapılarak 2020 yılı sulama sezonuna yetiştirilmesi görüşü benimsendi. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte yaklaşık 2 bin 400 çiftçinin 80 bin dönüm tarlası, 7 yıldır hasret kaldığı suya kavuşmuş olacak. 


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Güzel ama 3 hafta önce

Sonuç ne .... Sanki olmuş gibi haber olmaz... Olmayan bir proje varmış gibi anlatılmaz..daha olayı DSİ yeni benimsemiş....redmi hiç bir şey yok
.yazık Elbistan halkına...hep laf hep laf icraat yoook

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Duyarlı Albıstani 3 hafta önce

Vayyy be bende Albıstan ovasını suluyacak baraj yapılıyor zannettim.yıllardan beri olan bir yerin küçcük bir tamirini yapdırmışlar Vah Albıstan vah

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Mehmet 3 hafta önce

Kolaydı yapmak herhafta yeni bir haber ama arkası yok

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Vatandaş 3 hafta önce

Birazda Elbistan daki köylere bak çiftçi tedasa teslim olmuş durumda yeraltı suyu kurumak üzere Alembey,Akören,hasankoy ,aglica,Doğanköy ,burada çiftçilik bitmek üzere

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şekerci 3 hafta önce

Siz elektirigin parasını ödemeyin millet öder.

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Emre 3 hafta önce

Bizim halk kadar aptalı yok acaba bunlara halen inanan varmı?

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Poyraz Poyrazoğlu 3 hafta önce

Elbistan'ın kanalizasyon suyu yıllarca Ceyhan nehrin verilmekte ve bu pis su ile de o bölgenin arazileri sulanmakta. Öncelikle arıtma tesisinin acilen yapımına başlanmalıdır. Bu hayatı dileklerimle birlikte başta sayın Mahir Ünal bey olmak üzere o bölge arazinin sulanması için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

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Kazım 3 hafta önce

Çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi güzel de ADATEPE BARAJI NOOLDU? Hani Cazibe ile sulama yapılacaktı? 1992 den beri süren bir baraj nolacak ya bu işin sonu? Kalealtı sulama projesi sürdürülebilir bir proje olmaktan çıkmıştır. Adatepe barajının açılması lazımdır...

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