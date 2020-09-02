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8 yıl sonra yeniden akan suyun bereket sevincini paylaştılar

İğde Mahallesi’ndeki çiftçiler, 8 yıl sonra yeniden suya kavuşan mahallelerindeki arazilerde bereketli bir hasat sezonu yaşıyor.

8 yıl sonra yeniden akan suyun bereket sevincini paylaştılar
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Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’ndeki sulama birliği 8 yıl sonra yeniden aktif hale geldi. Suya kavuşan mahalledeki çiftçiler, yetiştirdikleri ay çekirdeğini hasat etmeye başladı İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Önat, dernek sözcüsü Yahya Marangoz ile dernek yöneticilerinden Ali Alpay, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret ederek çiftçilerin bu sevincini paylaştı. Hasadı yapılan ay çekirdeğini Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’e hediye eden Başkan Önat ve yönetim kurulu üyeleri, sulama birliğinin yeniden faaliyete geçmesindeki katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaymakam Demir, Elbistan’da tarım sektörünün önemine değinerek tüm çiftçilere bol ve bereketli bir üretim dönemi dileğinde bulundu.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Maragoz ise, “Mahallemizdeki yaklaşık 30 bin dönüm arazi, yeniden suya kavuştu. Suyun olduğu yerde bereket de oluyor. Birçok çiftçimiz, ay çekirdeği başta olmak üzere şekerpancarı ve mısır gibi ürünleri 8 yıl sonra su endişesi olmadan ekti. Şimdi de ay çekirdeği hasadı başladı. Çiftçilerimizle bir araya gelip hasatla ilgili görüştük. Çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Çiftçilerimizin bu sevincini Kaymakamımız Sayın Özkan Demir’le paylaşmak istedik. Mahallemizdeki arazilere yeniden hayat katan bu suyun akmasındaki katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Mahalledeki çiftçilerin en büyük sorununun işçi bulamamak olduğunu hatırlatan Marangoz, “Çiftçilerimiz, tarlada çalıştıracak işçi bulamıyor. Ay çekirdeği kesiminden tarla sulamaya kadar işçiler il dışından geliyor. Bu tür tarla işlerini yapacak memleketimizin insanlarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Binbaşı Sert’i ziyaret ettiler

 

Dernek yöneticileri, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in ardından 30 Ağustos itibariyle binbaşılığa terfi eden İlçe Jandarma Komutanı Sinan Sert’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Dernek sözcüsü Yahya Marangoz, “Komutanımız 3 yıldır ilçemizde başarıyla görev yapıyor. Yeni rütbesinin hayırlı olmasını diliyoruz. Görevinde başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 


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8 Yıl Sonra Yeniden Akan Suyun Bereket Sevincini Paylaştılar
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