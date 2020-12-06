8 yıl sonra akan su, 19 bin 520 dönüme bereket kattı

Elbistan ve Ekinözü ilçelerine bağlı 7 mahalledeki 2 bin 400 çiftçinin 80 bin dönüm arazisini suladığı Kalealtı Sulama Birliği, geçen mayıs ayında Göksun Sulama Birliği bünyesine alındı. Pompa istasyonundaki revizyon işlemlerinin de tamamlanması ile birlikte, susuzluktan kavrulan topraklara saniyede 1700 litre su ulaştıracak pompanın düğmesine basıldı. Pompadan kanala aktarılan su, Kalealtı, İğde, Çalış ve Ortaklı mahallelerindeki susuzluktan çatlayan topraklara ulaştı. 8 yıl sonra gelen suyun kıymetini bilen çiftçilerin desteği ve birlik yönetiminin disiplinli ve titiz yönetimi sayesinde 2020 yılı sulama sezonu kapandı.

8 yıl sonra yeniden bölgeye hayat veren Kalealtı Sulama Birliği’ne 272 çiftçi üye olarak yararlandı. Su olmadığı için kıraç kalan araziler, yeniden birçok çeşitte ürünle şenlendi. Bölgedeki 4 mahallede, 4 bin 636 dönüm hububat 2 bin 788 dönüm ayçiçeği, bin 734 dönüm mısır, 2 bin 485 dönüm şekerpancarı, 167 dönüm sebze, 7 dönüm meyve, 5 dönüm yonca, 8 dönüm bakliyat ve 6 dönüm kavak olmak üzere 11 bin 926 dönüm arazide ekim yapıldı.

Birlikten 153 kişi de beyansız sulama yaptı. 2 bin 31 dönüm hububat, bin 325 dönüm ayçiçeği, 2 bin 923 dönüm mısır, bin 153 dönüm şekerpancarı, 155 dönüm sebze ve 7 dönüm de yonca sulandı. Beyansız olarak sulanan toplam arazi miktarı da 7 bin 594 dönüm oldu. Toplam da ise 19 bin 520 dönüm arazi suya kavuştu. Beyanlı sulama yapan 272 çiftçinin yüzde 99’u ödemelerini yaptı. Beyansız sulanan araziler de tapu kayıtlarına göre tespitleri yapılarak ödeme yapmayanlar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Sulama sezonunun kapanmasıyla birlikte çiftçilerden de teşekkür mesajı geldi. Çiftçiler ve vatandaşlar, “Başta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye Sayın Devlet Su İşleri Genel Müdürümüze AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Sayın Ahmet Tıraş’a, İğde Yardımlaşma Derneğine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz” diye konuştular.

















