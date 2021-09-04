8 kırsal mahallenin kullandığı bağlantı yolu asfaltlandı

Başkan Tıraş, Yapraklı, Karahüyük, Izgın, Güvercinlik, Hasankendi, Ağlıca, Esentepe Karaelbistan mahallelerinin bağlantı yolundaki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Tıraş, 5 km’lik bağlantı yolunun yapılmasıyla bölge halkının ulaşımının kolaylaştırıldığını ve güvenli hale getirildiğine vurgu yaptı.

Büyükşehir belediyesinin yaptığı çalışma ile 8 mahallenin kullandığı bağlantı yolunun iyileştirilerek asfalt kaplamasının yapıldığına değinen AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, “Belediyelerimiz ulaşım sorunu yaşanan yerlerdeki sorunları çözmek için belli bir planlama doğrultusunda çalışma yürütüyor. Büyükşehir belediyemiz son olarak birçok kırsal mahallenin ulaşımını kolaylaştıran Karaelbistan bağlantı yolunu genişletip asfalt kaplamaya başladı. Vatandaşlarımızın güvenli yolculuk yapmaları için gereken çalışmalar yürütülüyor. Nerede bir sorun varsa biz o sorunun çözümü için emek veriyoruz. Başta Büyükşehir belediye başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.

Mahalle muhtarları da yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’a teşekkür etti.