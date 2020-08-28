8 evde uygulanan karantina kaldırıldı

Ekinözü ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi’nde yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine Kaymakam Talat Tabur başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, mahalledeki 8 hane için karantina uygulanması kararlaştırmıştı. 12 Ağustos’tan bu yana karantinaya alınan hanelere, giriş ve çıkışlar durdurulmuştu. Alınan karantina kararına ek olarak görülen yoğun vaka ve temas artışı nedeniyle mahallede yapılacak düğünlerin sadece aile bireyleri (gelin ve damadın üçüncü dereceye kadar kan hısımları dâhil) arasında yapılması kararlaştırılmıştı. 15 gün süren karantina uygulamasının ardından, söz konusu evlerdeki karantinanın kaldırılmasına karar verildi.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun, salgının ilçede ve mahallelerde yayılmasının önlemeyi; vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmeyi ve risklere karşı güvenlik düzeyini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan kararlar almaya devam edeceği belirtildi.