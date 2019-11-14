8 cadde ve bulvarda park yasağı uygulanacak

Özellikle ilçe genelinde gelişigüzel parkların önüne geçmeyi ve trafik sorununu ortadan kaldırılmayı planlayan Elbistan Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) ve Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışma ve istişare sonrası 18 Kasım Pazartesi gününden itibaren park ve duraklama yasağı getirilen caddeler belirlendi.

Konu hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan park ve trafik sorununun önüne geçmek ve birçok caddede toplam 87 km bisiklet yolunun yapılacak olması nedeniyle 18 Kasım 2019 Pazartesi gününden itibaren bazı caddelerimizde park ve duraklama yasağı uygulaması başlayacaktır. Bu kapsamda Belediyemiz, UKOME ve Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan toplantı sonrası alınan karar doğrultusunda, Fatih Caddesi, Fidan Sokak, Mehmet Ali Güler Caddesi, Doktor Hasan Bey Caddesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ahmet Karacabey Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı (Malatya Caddesi), Dulkadiroğlu Caddesi’nde park ve duraklama yapılması yasaklanmıştır” denildi.

Belediye bünyesinde oluşturulan trafik zabıtası ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacağı kaydedilen açıklamada, “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan zabıta trafik ekipleri ve emniyet müdürlüğümüz trafik ekiplerince denetim yapılacak ve yasağa uymayan araçlara cezai işlem uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve cezai işleme uğramamaları için yasağa uymaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.



