8 bin dönüm araziyi sulayacak projenin ihale tarihi belli oldu

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, söz konusu projenin Büyük Yapalak Mahallesi için önemine değinerek, “Uzun süredir beklediğimiz adım nihayet atılıyor” dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü, gövdesindeki 3 ayrı çatlağın kapatılmasını ve yaklaşık 8 bin dönüm araziye borulu sistemle su verilmesini sağlayacak ihaleyi, 24 Şubat’ta düzenleyecek.

İhaleyle ilgili açıklamalarda bulunan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çalışmaların 900 günde bitirilmesin planlandığını söyledi. Gerek Tarım ve Orman Bakanlığı gerekse de bölge milletvekilleri ile yaptıkları hemen her görüşmede Büyük Yapalak Göleti ve sulama projesini gündeme getirdiklerini hatırlatan Başkan Bulut, şöyle konuştu:

“Uzun süre önce büyük umutlarla tamamlanan Büyük Yapalak Göleti, gövdesinde 3 ayrı çatlak bulunduğu için gerekli şekilde kullanılamadı. Tabi buna bağlı olarak da borulu sistem sulama projesi de hayata geçmedi. Elbistan Ziraat Odası olarak, bu olumsuzluğun giderilmesi amacıyla Ankara’daki hemen her toplantımızda konuyu gündeme getirdik. Sonuçta taleplerimiz gündeme alındı ve ihale süreci açıklandı. 24 Şubat’ta ihale düzenlenecek. Hem göletin kaçakları membranla kapatılacak hem de brüt 7 bin 900 dekar araziyi sulayacak borulu sistem kurulacak. Bu işlerin yapımının 900 günde bitmesi planlanıyor. İnşallah bu süreden de önce biter. Bu projenin hayata geçirilmesinde büyük katkı sunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a, bölge milletvekillerimize ve Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.