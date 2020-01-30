7’den 70’e, Elazığ’a desteğe koştular

Elbistan Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde depremzedeler için oluşturulan kampanyada, 7’den 70’e Elbistan halkının destekleri ile doldurulan ilk yardım tırı, dualarla Elazığ’a gönderildi.

Elazığ ve Malatya’yı vuran 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kenetlenen tüm Türkiye, depremzedelerin yaşamlarının normale dönmesi için seferber oluyor. Yurdun dört bir yanından Elazığ ve Malatya’ya gönderilen yardımlar çığ gibi büyüyor. Elbistan Belediyesi de, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile birlikte, depremzedeler için bir yardım kampanyası başlattı. Yardımlar, Çarşı Atik Camii yanında kabul edildi. Yardım kampanyasının duyurulmasının ardından 7’den 70’e herkes standa akın etti. Kimisi, karnesi için ailesi tarafından verilen parayı deprem bölgesindeki akranları için bağışlarken kimisi de geçimini sağlamak için bin bir emekle ördüğü elişi ürünleri gönderdi. Isıtıcılar, battaniyeler, giyim eşyaları, meyve ve sebze, kuru gıda gibi malzemelerle kısa sürede dolan tır, akşam saatlerinde Elbistan Belediyesi önünden dualarla Elazığ’a doğru yola çıktı.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yardım kampanyasının yine aynı noktada devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, “Belediyemiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte organize ettiğimiz yardım kampanyamıza vatandaşlarımız yürekten destek oldu. Kendileri küçük ama yürekleri kocaman olan çocuklarımız, harçlıklarını bağışladı. Annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz depremzedeler için gönüllerinden ne koptuysa onu alıp getirdi. Bu anlamlı dayanışma örneğini sergileyen tüm hemşerilerimize teşekkürü borç biliriz” denildi.













