78 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

Elbistan Devlet Hastanesi’nde koronavirüs testleri pozitif çıktıktan sonra tedavi altına alınan hastalardan biri daha hastalığı yendi. Afşin ilçesinde yüksek ateş ve solunum güçlüğü şikayetiyle hastaneye başvuran 78 yaşındaki hasta, koronavirüs şüphesi nedeniyle ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti. Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki izole poliklinikte gözlem altına alınan hastanın, Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerine hemen tedavi süreci başlatılmıştı. Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği tedavi sürecinin ardından hastaya bir koronavirüs testi daha yapıldı. Hastanın, test sonuçları negatif çıktı. Herhangi bir virüs bulgusu kalmadığı belirlenen yaşlı adam, taburcu edildi.

78 yaşındaki vatandaş, 14 gün boyunca evinde karantinada kalacak.