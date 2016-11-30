78 umreci kutsal topraklara uğurlandı

Tahir-Kenan Postallı Umre Turizm ile umre yolculuğuna çıkan kişiler, dualar ve sevinç gözyaşları eşliğinde kutsal topraklara uğurlandılar.

Toplam 21 gün sürecek olan umreye katılan 78 umreci, Tahir-Kenan Postallı Umre Turizm Şirketi’nin yer aldığı Küçük Sanayi Sokak üzerinden yolcu edildiler.

Okunan ilahiler ve yapılan duaların ardından kendilerini uğurlamaya gelenlerle tek tek sarılan umreciler, daha sonra kendileri için hazırlanan otobüsler ile Gaziantep’e hareket ettiler.