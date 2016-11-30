78 umreci kutsal topraklara uğurlandı

Tahir-Kenan Postallı Umre Turizm ile umre yolculuğuna çıkan kişiler, dualar ve sevinç gözyaşları eşliğinde kutsal topraklara uğurlandılar.
Toplam 21 gün sürecek olan umreye katılan 78 umreci, Tahir-Kenan Postallı Umre Turizm Şirketi’nin yer aldığı Küçük Sanayi Sokak üzerinden yolcu edildiler.
Okunan ilahiler ve yapılan duaların ardından kendilerini uğurlamaya gelenlerle tek tek sarılan umreciler, daha sonra kendileri için hazırlanan otobüsler ile Gaziantep’e hareket ettiler.
İşletme sahiplerinden Tahir Postallı, “Umre kafilesine, Mehmet Karanalbant hocamız kafile başkanlığı yapacak. 21 gün sürecek umremizde 78 kişilik kafilemiz otobüslerle Gaziantep’e, oradan da uçak ile Medine’ye ulaşacaklar. Umre kafilemizin dönüşü de 20 Aralık’ta olacak” dedi.
Allah hayırlı yolculuklar versin inşAllah mevlam halis dualarınızı kabul etsin inşAllah karsanalbant hocam la gittikleri için çok şanslar ümre ve haç tadına doyamayacaklar