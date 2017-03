778 kilo karkas eti çıkan ‘Ağa’ rekorları alt üst etti

Elbistan’a bağlı Çiçek Mahallesi’ndeki bir besicinin yetiştirdiği yerli simental ırkı ‘Ağa’ isimli dana, kesildikten sonra 778 kilogram gelen karkas ağırlığı ile rekorları alt üst etti.

Geçtiğimiz yıl bölge rekorunu egale eden ‘Paşa’ isimli danadan 43 kilogram daha ağır gelen dev tosun, sahibinin cebine de yaklaşık 22 bin lira gibi ciddi bir para girmesini sağladı.

Elbistan’a bağlı Çiçek Mahallesi’nde uzun yıllardır besicilikle uğraşan Mehmet Bahçıvan’ın ‘Ağa’ ismini verdiği ve 13 aydır gözü gibi bakıp büyüttüğü yerli simental ırkı danası, karkas et ağırlığı ile uzun süre kırılamayacak bir rekora imza attı. İnsan boyunu geçen ölçüleri ile görenleri hayrete düşüren dev tosun, 13 aylık besinin ardından kesim için Yalçınlar Cihan Et Kombinası’na getirildi. Kesim için bekleyen diğer hayvanların yanında dev gibi duran ‘Ağa’ isimli tosun, kombinanın kesim alanına güçlükle sığdı. Çalışanların uzun uğraşları sonrasında kabine girdirilen dananın tartımı da kolay olmadı. Ancak iki parça halinde tartılan dananın karkas ağırlığı 778 kilogram oldu. Bu rakam, geçtiğimiz yıl aynı kombinada kesilen ‘Paşa’ isimli dananın kırdığı bölge rekorunun egale edilmesine neden oldu.

Kesilen hayvanı ile yeni bölge rekorunu elde etmesinin kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden besici Mehmet Bahçıvan, “13 ay önce çiftliğimize getirdiğimiz bu hayvana ‘Ağa’ ismini verdik. 1 yıldan fazla bir süredir de çiftliğimizin gözdesi haline gelmişti. Boyu ve büyüklüğü ile dikkatleri üzerine çekiyordu. Dev gibi durmasına rağmen oldukça uysal bir hayvandı ve güzel gelişme gösterdi. Kesim zamanı gelince de Yalçınlar Cihan Et Kombinası’na getirdik. Kesimi de güçlükle yapıldı. Karkas et ağırlığı 778 kilogram oldu. Elbistan’da daha önce kesilen en ağır dananın eti 735 kilogramdı. Biz bunun 43 kilogram daha üzerine çıktık. Bu iş gönül işi. Burada hayvanlarımıza adeta çocuğumuz gibi bakıyoruz. Önümüzdeki yılda, bize ait bu rekoru yine bizim beslediğimiz hayvanlarla kırmak istiyoruz” dedi.

Elbistan Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bedir Ergüç ise, karkas et ağırlığında bölge rekorunu Elbistan’ın elinde tuttuğunu söyledi.

Elbistan’da besiciliğe yapılan yatırımların karkas et üretimindeki ciddi artışları da beraberinde getirdiğini ifade eden Ergüç, “Besicilikteki modernleşme ve bilinçli yetiştiricilik sayesinde 250-300 kilogram et alma dönemlerini geride bıraktık. Artık bölgemizde yetişen her hayvan rekor adayı. Mehmet Bahçıvan isimli besicimizin hayvanı, bugün bölge rekorunu egale etti. Elbistan’da bugüne kadar kesilen en ağır hayvanın karkası 735 kilogramdı. Rekor şimdi 778 kilograma çıktı. Bu rakamlar, besiciliği severek yapılmasının da en büyük göstergesi. İnşallah bu tür başarıların, rekorların yine kendisi tarafından kırılarak devam etmesini temenni ediyorum. İnşallah, bu rekordan dolayı da birlik olarak besicimize altın hediye edeceğiz” ifadelerini kullandı.