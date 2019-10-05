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750 adet uyuşturucu hapla yakalandılar, cezaevini boyladılar

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin 750 adet uyuşturucu hapla yakaladığı 5 şahıstan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

750 adet uyuşturucu hapla yakalandılar, cezaevini boyladılar
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, zehir tacirlerinin ensesinde olmaya devam ediyor. Başta gençler olmak üzere insanları zehirlemek için her yolu deneyen zehir tacirleri, bir kez daha enselendi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Göksun karayolunun Ekinözü kavşağında uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. İçerisinde 3 erkek 2 de kadın bulunan araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 750 adet tramadol adlı uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki 5 kişi, işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan 2 kadın şahıs serbest bırakılırken 3 erkek şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden 1’i, Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından serbest kalırken 2 şüpheli, sevk edildikleri Elbistan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.


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Vatandas 6 saat önce

Polis teşkilatni kutlarim

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