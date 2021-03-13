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75 yaş ve üzeri vatandaşlara yeni kimlik uyarısı

Elbistan’da eski kimliklerini çipli kimlikle değiştirmeyen 75 yaş ve üzeri vatandaşların bu işlemi 15 Nisan’a kadar yaptırması gerekiyor.

75 yaş ve üzeri vatandaşlara yeni kimlik uyarısı
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Kimliğini yeniletmeyen 75 yaş ve üzeri vatandaşların isimleri mahalle muhtarlıklarınca ilan edilirken çipli kimliği olmayanların maaş başta olmak üzere resmi iş ve işlemlerini yürütemeyeceğinin altı çizildi.

Ülke genelinde 2017 yılında hayata geçirilen çipli kimlik kartı uygulaması çerçevesinde Elbistan’da 111 binden fazla vatandaş kimliğini yenisi ile değiştirdi. Kimliğini yenilemeyen 75 yaş ve üzeri vatandaşların, 15 Nisan’a kadar çipli kimliğe geçiş yapmaları gerekiyor. Tüm mahalle muhtarlıklarına gönderilen duyuru metninde, 75 yaş ve üzeri yaşta olup yeni nüfus cüzdanı bulunmayanların maaş ve diğer resmi işlemlerini yürütemeyecekleri belirtildi.

Kimlik yenilemek için, PTT, Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbank’a belirlenen ücreti yatırdıktan sonra 1 adet biyometrik fotoğrafla Elbistan İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Bu yaş grubundaki vatandaşların, randevusuz bir şekilde işlemlerini yapabileceği hatırlatılan duyuruda, yaşamını yatağa bağlı sürdürenlerin ise mahalle muhtarlarıyla irtibata geçmeleri istendi. Duyuruda, tüm bu işlemlerin 15 Nisan’a kadar yapılabileceğinin de altı çizildi.

Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Ahmet Kıyan, mahalledeki 75 yaş ve üzeri yeni kimlik almayan kişilerin isimlerini liste halinde yayınladıklarını belirterek, “Yeni kimlik, kamu kurumlarındaki birçok iş ve işlem için kullanılıyor. Bu yaş grubundaki hemşerilerimizin geneli emekli. Emekli maaşı almak ya da devletin sunduğu diğer imkanlardan faydalanabilmek için yeni kimlik almaları gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımıza elimizden gelen desteği sunmaya hazırız” şeklinde konuştu.

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75 Yaş Ve üzeri Vatandaşlara Yeni Kimlik Uyarısı