735 kilo karkas eti çıkan ‘Paşa’ bölge rekorunu kırdı

Elbistan’a bağlı Çatova Mahallesi’ndeki bir besicinin yetiştirdiği simental ırkı ‘Paşa’ isimli dana, kesildikten sonra 735 kilogram gelen karkas ağırlığı ile bölge rekorunu kırdı.

Rekora imza atan 36 yaşındaki besici Fatih Güzel, Elbistan Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bedir Ergüç tarafından altınla ödüllendirilecek.

Elbistan’a bağlı Çatova Mahallesi’nde 10 yıldır besicilikle uğraşan Fatih Güzel’in (36) 19 aydır gözü gibi baktığı simental ırkı ‘Paşa’ isimli danasının kesimi, Yalçınlar Cihan Et Kombinası’nda gerçekleştirildi. Canlı ağırlığı 1 tonun üzerinde olan dana, kesim sonrası tartıldığında ise 735 kilogram karkas et verdi. Güzel’in yetiştirdiği dananın ulaştığı bu ağırlık, 2010 yılında Elbistan’da kesilen en ağır hayvanın da 19 kilogram üstüne çıkarak, bölge rekorunu elde etmesini sağladı.

Yaklaşık 3 yaşındaki hayvanı ile bu alanda rekor kırmasının kendisini sevindirdiğini belirten Fatih Güzel, “Çatova Mahallesi’nde 10 yıldır besicilik yapıyorum. Bu hayvanı 19 ay önce satın almıştık. ‘Paşa’ ismini verdiğimiz simental olan danamıza aradan geçen süre boyunca gözümüz gibi baktık. Canlı ağırlık olarak 1 tonun üzerine çıktı. Şimdi de kesim zamanı geldi. Yalçınlar Cihan Et Kombinası’nda kesimi yapıldı. Karkas et ağırlığı 735 kilogram oldu. Elbistan’da daha önce kesilen en ağır dananın eti 716 kilogramdı. Biz 735 kilogram et elde ettik. Sevinçliyiz. Rekor kırmak güzel bir duygu” dedi.

Elbistan Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bedir Ergüç ise, ilçede büyükbaş hayvancılıktaki gelişmenin karkas et üretimine yansıdığını söyledi.

Daha önceki dönemlerde karkas et olarak 250-300 kilogramların ancak elde edilebildiğini hatırlatan Ergüç, “Elbistan, üretilen ette, Türkiye'nin en kaliteli ve lezzeti bakımından da ayrıcalığı olan merkezlerden birisi. Son yıllarda bölgemizde ciddi yatırımlar var. Besicilerimiz her geçen gün kendisini ve tesislerini yeniliyor. Daha modern çiftlikler kuruluyor. En iyi verimi alabilmek için bölgemizin iklimine ve şartlarına en uygun hayvanlar seçiliyor. Bu da et verimine yansıyor. Daha önceleri 250-300 kilogram karkas et elde edebiliyordu. Gün geçtikte bu rakam daha yukarılara çıktı. Son olarak da Çatova Mahallemizdeki Fatih Güzel kardeşimiz de 19 aydır beslediği ve 735 kilogram karkas ağırlığa ulaşan danası ile şuanda Elbistan ve bölge rekorunu elde etti. Elbistan’da bugüne kadar kesilen en ağır hayvanın karkası 716 kilogramdı. Kendisini tebrik ediyoruz. İnşallah, bu rekordan dolayı da birlik olarak besicimize altın hediye edeceğiz” şeklinde konuştu.