720 günde gerçeğe dönüşecek ‘Karakuz’ rüyasında özel detay

Afşin’deki çiftçilerin 60 yıllık rüyasını, 720 günde gerçeğe dönüştürecek dev proje ile ilgili olarak değerlendirme yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Karakuz Barajı bölgemizde yıllarca yapılmasını beklediğimiz baraj yatırımlarındandır. Sulama ihalemiz 08.11.2020 tarihinde yapıldı. 56 yarışmacı ihaleye girdi. Sulama ihalesi 321 milyon liraya ihale sözleşmesi yapıldı. Baraj ihalesi ise 06.30.2020 tarihinde gerçekleşti. 108 milyon liraya ihalesi sözleşmeye bağlandı. Böylelikle baraj yatırımlarında neredeyse hiç rastlanmayan baraj ve sulama kanalı ihalesini bir arada yapılmış oldu. Bu şekilde yapılmasının sebebi de bu barajın yapılmasını bekleyen hemşerilerimize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hassasiyettir. Hassasiyetle konuya eğilen Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde herkese sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Bu baraj sayesinde 130 bin 174 dekar tarım arazisi alanı sulanacak ve saniyede 33 litre içme suyu sağlanacaktır. Toplam 550 milyon liraya mal olması beklenen yatırımımız hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ise, projenin 2023 yılında tamamlanacağını söyledi. Başkan Güven, “Karakuz Barajı, Afşin ve bölge ekonomisine ciddi katkı sunacak. Bu proje babalarımızın, dedelerimizin hayaliydi, rüyasıydı ve gerçek oluyor. Yarım asırlık proje AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın desteğiyle ihale aşaması tamamlandı. Karakuz Barajımızın gövde ve sulama projesi inşallah 2023’te bitecek. Hurman Çayı üzerine inşa edilecek barajla ilçemizde Altunelma, Arıtaş, Çobanbeyli, Kötüre, Berçenek, Ördek, Alimpınar ve Çomudüz Mahallelerimizin arazilerinde sulu tarım yapılacak. İlk olarak 1960'lı yıllarda yapılması gündeme gelen ve Afşin ovasının neredeyse tamamını sulayacak olan proje dedelerimizin ve babalarımızın rüyasıydı. Hiç yapılmayacak diye düşünülen proje Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal’ın gayretleriyle gerçek oluyor. Yapılan ihaleler kapsamında yüklenici firma tarafından 720 gün içerisinde projenin tamamlaması gerekiyor. İnşallah Karakuz Barajının tamamlanmasıyla birlikte ilçemizin tarım arazileri daha da bereketlenecek ve çiftçilerimizin yüzü gülecek. Karakuz Barajıyla Afşin Ovası yeniden hayat bulacak. Bu projenin hayata geçmesinde büyük emek ve çaba sarf eden başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal olmak üzere bölge milletvekillerimize teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.





