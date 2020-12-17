Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ise, projenin 2023 yılında tamamlanacağını söyledi. Başkan Güven, “Karakuz Barajı, Afşin ve bölge ekonomisine ciddi katkı sunacak. Bu proje babalarımızın, dedelerimizin hayaliydi, rüyasıydı ve gerçek oluyor. Yarım asırlık proje AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın desteğiyle ihale aşaması tamamlandı. Karakuz Barajımızın gövde ve sulama projesi inşallah 2023’te bitecek. Hurman Çayı üzerine inşa edilecek barajla ilçemizde Altunelma, Arıtaş, Çobanbeyli, Kötüre, Berçenek, Ördek, Alimpınar ve Çomudüz Mahallelerimizin arazilerinde sulu tarım yapılacak. İlk olarak 1960'lı yıllarda yapılması gündeme gelen ve Afşin ovasının neredeyse tamamını sulayacak olan proje dedelerimizin ve babalarımızın rüyasıydı. Hiç yapılmayacak diye düşünülen proje Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal’ın gayretleriyle gerçek oluyor. Yapılan ihaleler kapsamında yüklenici firma tarafından 720 gün içerisinde projenin tamamlaması gerekiyor. İnşallah Karakuz Barajının tamamlanmasıyla birlikte ilçemizin tarım arazileri daha da bereketlenecek ve çiftçilerimizin yüzü gülecek. Karakuz Barajıyla Afşin Ovası yeniden hayat bulacak. Bu projenin hayata geçmesinde büyük emek ve çaba sarf eden başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal olmak üzere bölge milletvekillerimize teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
720 günde gerçeğe dönüşecek ‘Karakuz’ rüyasında özel detay
Afşin’e bağlı 8 mahalledeki 130 bin 174 dekar araziyi sulayacak Karakuz Barajı’nın ihalesinde, önemli bir detay ortaya çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 550 milyon TL’lik yatırımın bu özelliği ile ilgili, “Baraj yatırımlarında neredeyse hiç rastlanmayan baraj ve sulama kanalı ihalesini bir arada yapılmış oldu” değerlendirmesini yaptı.
17 Aralık 2020 Perşembe 17:47
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ise, projenin 2023 yılında tamamlanacağını söyledi. Başkan Güven, “Karakuz Barajı, Afşin ve bölge ekonomisine ciddi katkı sunacak. Bu proje babalarımızın, dedelerimizin hayaliydi, rüyasıydı ve gerçek oluyor. Yarım asırlık proje AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın desteğiyle ihale aşaması tamamlandı. Karakuz Barajımızın gövde ve sulama projesi inşallah 2023’te bitecek. Hurman Çayı üzerine inşa edilecek barajla ilçemizde Altunelma, Arıtaş, Çobanbeyli, Kötüre, Berçenek, Ördek, Alimpınar ve Çomudüz Mahallelerimizin arazilerinde sulu tarım yapılacak. İlk olarak 1960'lı yıllarda yapılması gündeme gelen ve Afşin ovasının neredeyse tamamını sulayacak olan proje dedelerimizin ve babalarımızın rüyasıydı. Hiç yapılmayacak diye düşünülen proje Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal’ın gayretleriyle gerçek oluyor. Yapılan ihaleler kapsamında yüklenici firma tarafından 720 gün içerisinde projenin tamamlaması gerekiyor. İnşallah Karakuz Barajının tamamlanmasıyla birlikte ilçemizin tarım arazileri daha da bereketlenecek ve çiftçilerimizin yüzü gülecek. Karakuz Barajıyla Afşin Ovası yeniden hayat bulacak. Bu projenin hayata geçmesinde büyük emek ve çaba sarf eden başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal olmak üzere bölge milletvekillerimize teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.