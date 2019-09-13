72 kaçak avcıya 91 bin TL ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri de 2019 yılı içerisinde yoğun bir denetim programı uygulayıp, Kahramanmaraş’ın kaçak avcılığın en az yapıldığı iller arasında yer almasını sağladı. Kaçak avcılığın önlenmesi için 7 gün 24 saat görev başında olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü av koruma ekipleri, kaçak ve usulsüz avlananlara yönelik aralıksız denetim yapıyor. Usulsüz olarak avlanan kişiler, avladığı hayvanlarla yakalanırsa, idari para cezasının yanı sıra hayvanın türü ve sayısına göre tazminat cezası da uygulanıyor. Avda kullanılan otomobil, traktör, kamyonet gibi araçlar ile tüfek, akü, fener gibi malzemelere de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuluyor. Kaçak ve usulsüz avcılara yönelik denetimlerini arazi taramasıyla sınırlı tutmayan av koruma ekipleri, sosyal medya hesaplarını da tek tek kontrol ediyor. Sosyal medya hesabında avladığı hayvanla birlikte fotoğrafını paylaşan kişinin peşine düşülüyor. Güvenlik güçlerinin desteğiyle fotoğrafın çekildiği yer, fotoğraftaki kişinin adres ve kimliği tespit ediliyor, gerekli cezai işlemler uygulanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, 24 Ağustos’ta açılan av sezonu ve öncesinde de usulsüz avcılığa karşı başarılı sonuçlar elde etti. Denetimler yönünden Türkiye genelinde 6.sırada bulunarak büyük başarı elde eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, jandarma, fahri av müfettişleri ve doğaseverlerin desteği ile 2019 yılının ilk 8 ayında yaptığı denetimlerde 14 kalem ceza uyguladı. 72 şahsa 91 bin TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Ceza miktarları arttı

Merkez Av Komisyonu’na ait karara göre, Elbistan’da 100 yıl sonra tekrar ortaya çıkan Anadolu yaban keçisini avlayanlara 22 bin 660 TL tazminat cezası kesilecek. Elbistan’da kaçak olarak avlanan yaban hayvanlarının başında gelen keklik için kesilecek tazminat cezası ise 640 TL olarak belirlendi. Yine kaçak avcıların en çok rağbet gösterdiği yaban tavşanı için de 780 TL tazminat cezası kesilecek. Kaçak avcılar, belirlenen süre dışında avladıkları her bir bıldırcın için de 495 TL tazminat cezası ödeyecek. Canlı mühre olarak kullanılan keklikler için de hayvan başına 780 TL tazminat cezası verilecek.



