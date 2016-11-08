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700 bin dekar alanda arazi toplulaştırma yapılacak

2013 yılı sonunda gövde inşaatı tamamlanan ve su tutmaya başlayan Adatepe Barajı’nın sulama alanında kalan bölgelerdeki 700 bin dönümlük alanda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme işi yapılacak.

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700 bin dekar alanda arazi toplulaştırma yapılacak

            2013 yılı sonunda gövde inşaatı tamamlanan ve su tutmaya başlayan Adatepe Barajı’nın sulama alanında kalan bölgelerdeki 700 bin dönümlük alanda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme işi yapılacak.

            Elbistan, Afşin, Göksun ve Ekinözü ilçelerindeki birçok mahallede uygulanacak arazi toplulaştırma çalışmaları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve TİGH Daire Başkanlığı tarafından yaptırılacak. Bu amaçla 20 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da ihale düzenlenecek. İki ayrı etaba ayrılan ve aynı gün yapılacak ihale şartnamesine göre tarla toplulaştırma çalışması için yüklenici firmaya 1000 gün süre tanınacak.

            Adatepe 1 Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında, 30 bin hektar alanda arazi toplulaştırması yapılacak.

Bu kapsamda Afşin İlçesi: Merkez Suluk Mahallesi, Alimpınar Köyü, Çağılhan Köyü, Emirli Köyü, Kötüre Köyü, Elbistan İlçesi: Büyükyapalak Beldesi, Doğan Beldesi, Karaelbistan Beldesi, Izgın Beldesi, Balıkçıl Köyü, Güvercinlik Köyü, Gündere Köyü, Hacıhasanlı Köyü, Küçükyapalak Köyü, Yapraklı Köyünde arazi toplulaştırma çalışması yapılacak.

Adatepe 2 Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İşi kapsamında ise 40 bin hektar alanda arazi toplulaştırması yapılacak.

Bu kapsamda ise, Ekinözü İlçesine Bağlı, Kandilköy, Soysallı, Ekinözü, Ortaören, K.Maraş Göksun İlçesine Bağlı, Kamışcık, Tombak, Merkez, Değirmendere, Fındıklıkoyak, Taşoluk, Gülpınar, Kireçköyü, Yiricek, Aslanbeyçiftliği, Çağlayan, Hacımirza, Ortatepe, Temurağa, Hacıömer, Yağmurlu, Kanlıkavak, Yantepe, Karaahmet, Kahramanmaraş İli Afşin İlçesine Bağlı, Soğucak, Esence, Nadirköy, Deveboynu, Kargabuku, Altas, Ördekköy, Huyuklu, Ercene, Yazıdere, Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesine Bağlı, Iğde, Kalealtı köylerinde arazi toplulaştırması yapılacak.

 

Adatepe Barajı

Göksun’un 20 kilometre kuzey doğusunda yer alan Adatepe Barajı, Göksun Çayı üzerinde kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olup, 500 milyon metreküp depolama hacmine sahip. Barajın sularını verimli topraklara ulaştıracak olan borulu şebeke inşaatı sürerken, her biri yaklaşık 3.5 metre genişliğindeki boruların montajı devam ediyor.

Barajın gövde dolgu hacmi 5,4 milyon metreküp. Sulama ve Afşin-Elbistan Termik Santralinin D ünitesine 1,5 metreküp/saniye soğutma ve katma suyunu sağlamak maksadıyla da inşa edilen Adatepe Barajı ile cazibeli olarak 232 bin 440 dekar ve pompajlı 83 bin 100 dekar olmak üzere, toplam 315 bin 540 dekar sulanacak.

Bununla birlikte tamamı pompaj sulaması olan Kalealtı sulamasına su takviyesi yapılarak 77 bin 340 dekar pompaj sulamasının 58 bin 550 dekarı cazibeli sulamaya dönüşecek. Geriye kalan 18 bin 790 dekarın sulanması için terfi yüksekliği ise 189 metreden 62 metreye düşecek. Böylelikle Adatepe Barajı ile sulanacak toplam alan 392 bin 880 dekara ulaşacak.

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Hasan turk 2 ay önce

Yilan ve yalan hikayesi

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KEMAL 2 ay önce

imalatı yapacak firma ihaleyi almış ve işe başlamış devam etmek için topulaştırmayımı bekleyecek acaba? Eğer beklerse 3 yıl topulaştırma en az 5 yıl imalat 8 yada 10 yıl sonra su gelir.

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ff 2 ay önce

https://ekap.co/987490-kahramanmaras-adatepe-2-kisim-arazi-toplulastirma-ve-tarla-ici-gelistirme-hizmetleri-isi

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mert 2 ay önce

Beyler arazi toplulaştırma derken fakirin 5 dönüm 10 dönüm gibi yerleri yan komşusuna veya şerik oln yerler tek tarla en az 20 dönümden aşağı tarla kalmayacak garibanda parası olmadığı için elindeki tarlasını mecburen zenginlere satmak zorunda kalacak ...

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elbistan 2 ay önce

Bwn birsey anlamadim nedir bi amaci ne. Ne ise yarayacak

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Mühendis 2 ay önce @elbistan

Kısaca farklı mevkilerde bulunan arazilerinizi toplayacak size belirli bir yerden arazi verilecek. Yani adınıza kayıtlı tüm araziler tek bir alanda toplanacak.

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Mühendis 2 ay önce @elbistan

Aynı şahsa veya çiftçi ailesine ait, çeşitli nedenlerle, ekonomik üretime imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede; parçalanmış, şekilleri bozulmuş dağınık, arazi parçalarının ve hisselerinin bir araya getirilerek, birleştirilmesi

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