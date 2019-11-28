7 yıldır gizemini koruyan muhtar cinayeti, ülke gündeminde

İnci Ertuğrul’un sunumuyla, yaşanmış hikayelerin, faili meçhul dosyaların ele alındığı ve kayıp kişilerin bulunmasının amaçlandığı ‘Gerçeğin Peşinde’ isimli programın önceki günkü bölümünde 11 Nisan 2012 günü gece yarısında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürülen Ekinözü ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi’nin o dönemki muhtarı Yusuf Güneş’in cinayeti masaya yatırıldı. Adli Tıp Uzmanı Taner Güven ve Avukat Hasan Kocabey’in de katkı sağladığı programda, öldürülen muhtarın eşi Serpil Güneş, ağabeyi Mustafa Güneş ve akrabaları Muhlise Şahin ile Tahsin Tatar, karanlık gece ve öncesine dair yaşananları program sunucusu İnci Ertuğrul’a anlattı. Olayın yaşandığı eve ve Soysallı Mahallesi’ne de canlı bağlantıları gerçekleştirildiği programda, Güneş’i kimin ya da kimlerin öldürdüğü sorusuna yanıt bulunmaya çalışıldı.

Köyün elektrikleri kesildikten sonra öldürülmüştü

11 Nisan 2012 günü, saat 00.30 sıralarında, Ekinözü ilçesine bağlı Soysallı Köyü'nde 48 yaşındaki köy muhtarı Yusuf Güneş evinden çıkarılarak kişi ya da kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralanmıştı. Güneş, yakınları tarafından götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.



