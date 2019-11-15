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7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

AKEDAŞ Elbistan İşletme Müdürlüğü, KÖK yenileme çalışması nedeniyle 16 Kasım 2019 Cumartesi günü Kızılcaoba, Pınarbaşı, Yeşilyurt Mahalleleri ve cezaevi 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
 

AKEDAŞ Elbistan İşletme Müdürlüğü tarafından elektrik kesintisi ile ilgili yapılan açıklamada;

“KÖK yenileme çalışması nedeniyle 16 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır. Yapılan bu kesintide Kızılcaoba, Pınarbaşı, Yeşilyurt Mahalleleri ve cezaevi özel trafosunda toplam 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacaktır” denildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlardan elektrik ile çalışan cihazlarını devreden çıkartmasını isterken, yapılacak çalışmaların programlı elektrik kesintisi için belirtilen saatten önce bitmesi halinde kesintiden etkilenen yerlere çalışma bitiminden hemen sonra ilan edilen kesinti bitiş saatinden önce enerji verilebileceği, jeneratör kullanan abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayrıcını açmaları, detaylı bilgi almak ve herhangi bir sorundan kaynaklanan problemler için 186 AKEDAŞ Elektrik Arıza hattını aramaları hatırlatıldı.


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