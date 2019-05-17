7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

AKEDAŞ Elbistan İşletme Müdürlüğü tarafından elektrik kesintisi ile ilgili yapılan açıklamada;

“Trafo deplase çalışması nedeniyle 19 Mayıs 2019 Pazar günü saat 08.30 ile 15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır. Yapılan bu kesintide Kızılcaoba Mahallesi Osmanlı Caddesi bir kısmı ve bağlı sokaklarda toplam 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacaktır” denildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlardan elektrik ile çalışan cihazlarını devreden çıkartmasını isterken, yapılacak çalışmaların programlı elektrik kesintisi için belirtilen saatten önce bitmesi halinde kesintiden etkilenen yerlere çalışma bitiminden hemen sonra ilan edilen kesinti bitiş saatinden önce enerji verilebileceği, jeneratör kullanan abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayrıcını açmaları, detaylı bilgi almak ve herhangi bir sorundan kaynaklanan problemler için 186 AKEDAŞ Elektrik Arıza hattını aramaları hatırlatıldı.