7 profesörden oluşan bilirkişi heyeti C Santrali için keşif yaptı

Afşin’de, Altunelma ile Tanır Mahallesi sınırları arasında yapılması planlanan C Termik Santralinin iptali için bölge halkının başlattığı hukuk mücadelesi devam ediyor.

Afşin-Elbistan A ve B termik santrallerinin ardından yapılacak olan üçüncü santralin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu sonuçlanmasına yönelik bölge halkı tarafından kararın durdurulması için açılan dava sonucunda bilirkişi heyeti Afşin’e gelerek bölgede keşif yaptı. Keşfe mahkeme heyeti ile birlikte bilirkişi olarak çevre, meteoroloji, harita, kimya, jeoloji, ziraat, hidroenerji alanlarında uzman İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Çukurova Üniversitelerinden 7 profesör katıldı. Bilirkişi heyeti, ‘C Santralinin yapımı hakkında ÇED olumlu raporu’ hakkında rapor düzenleyip mahkemeye sunacak. Bölgede gerçekleştirilecek keşfin ardından Afşin C Termik Santralinin ÇED kararının yürütülmesi veya durdurulması kararı alınacak.

Bölge halkı adına süreci takip eden Afşinli Avukat Şeref Kırbıyık, ilçeye yapılması planlanan üçüncü termik santralin sadece Altunelma Mahallesini ilgilendiren sorun olmadığını belirterek, Afşin’i ve halkı yakından ilgilendiren soruna yeteri kadar sahip çıkılmadığını söyledi.

Yapılacak üçüncü termik santralin Afşin’de bir çevre ve sağlık sorununa neden olacağını ifade eden Avukat Şeref Kırbıyık, “Öncelikle Altunelmalı tüm dostlara teşekkür ederim. Biz bize yakışanı tüm köylülerimizle birlikte yaptık. Bu konuda bize Afşin’den bir avuç insan destek oldu. Afşin ve çevre köylü hemşerilerimize sitemimizi bildirilmek isterim. Sanki bu santral sadece Altunelma’nın sorunu gibi görüldü ve Altunelma adeta yalnız bırakıldı. Zaman içerisinde sorunun kime ait olduğunu daha çok kanser vakası, insan ölümleri, doğa ve bitki örtüsüne verilecek zarar ile inşallah bu durumu canlı olarak görmek durumunda kalmayız diye temenni ediyoruz. Bu konuda belki bizim gibi düşünmeyen Afşinli büyüklerimizin, her konuda her platformu kullanarak Afşin’in akil insanları diye tabir edilen dostların C Termik Santrali konusunda sessizliklerini anlayabilmiş değiliz” şeklinde konuştu.

Kararın Afşin halkı lehine verilmesini arzu ettiklerini dile getiren Kırbıyık, şunları söyledi:

“Santral konusunda önce 2019 yılında Afşin’deki ilk ÇED toplantısında, 6 ay sonra ise Çevre Bakanlığındaki İDK toplantısında, sonraki süreçte yine 2.İDK toplantısında itirazlarımızı sözlü ve yazılı olarak yaptık. 5-6 bin civarında köylülerimiz imzalı dilekçe topladılar bakanlığa verdiler. Sonrasında 2 yıllık bir öteleme ile 2020’de dava aşamasına geldik. Köylülerimiz burada da dayanışma gösterdi 17 bin liralık mahkeme ve keşif harcı masrafı yatırarak idare mahkemesine davamızı açtık. 23 Haziran 2021 yani dün keşif yapıldı. Şimdi ise 7 kişilik bilirkişi kurulundan raporun düzenlenmesini bekliyoruz. Rapor düzenlenip mahkemeye verildiğinde yasal süresi içinde avukat arkadaşlarla rapora itirazlarımızı yapacağız. Bu aşamadan sonra Yürütmenin durdurulması talebimize mahkeme kabul ya da ret anlamında raporun sonucuna göre bir karar verecek. Her iki sonuçta da asıl dava devam edecek ve nihai karar verilip ardından temyiz ve Danıştay incelemesi aşamasına geçeceğiz.

Eğer Yürütmenin durdurulması talebimiz kabul edilmez ise Davalı kurum olan EÜAŞ ve Varlık Fonu kamulaştırmanın ilk aşaması olan acele kamulaştırma yoluna gidecekler. Kamulaştırma süreci ve taşınmazlara kurumlar el atma ile yapım ihale süreci başlayabilir. Ama biz bunu istemiyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah bilirkişi raporu lehimize çıkarsa mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verir diye bekliyoruz.”