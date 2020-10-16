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7 mahalleyi ilçeye bağlayan yol asfaltlanıyor

7 mahalleyi ilçeye bağlayan yol asfaltlanıyor
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Elbistan ilçe merkezi ile 7 mahalleyi birbirine bağlayan Karahüyük grup yolunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlama çalışması başlatıldı.

Büyükşehir, Elbistan’da sürdürdüğü yol çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İlçenin 7 mahallesine ulaşım sağlayan 8 kilometrelik arter asfaltlanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşan kış mevsimi öncesi arterlerde asfaltlama ve bakım işlerini daha da hızlandıran Büyükşehir, Elbistan’da yeni bir çalışma daha başlattı. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki ekipler ilçenin Izgın, Hasankendi, Balıkçıl, Güvercinlik, Karahüyük, Yapraklı ve Ağlıca mahallelerine ulaşım sağlayan 8 kilometrelik yolu asfaltlıyor.

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçelerimiz genelinde devam eden çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Elbistan’a bağlı Izgın, Hasankendi, Balıkçıl, Güvercinlik, Karahüyük, Yapraklı ve Ağlıca mahallelerine ulaşım sağlayan 8 kilometrelik arterde asfalt çalışmalarımıza başladık. Serim işimizin tamamlanmasıyla ulaşım standartlarını daha da yükseltmiş olacağız. Kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz bu çalışma, Elbistan’ımıza ve bölgede yaşayan hemşerilerimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

 

Başkan Tıraş, çalışmaları inceledi

 

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, ova mahalleler için büyük önem arz eden yolun standardının yükseleceğini söyledi.

Çalışmaları inceleyen Başkan Tıraş, “Bu yol, 7 mahallemizi ilçe merkezimize bağlıyor. Çok hareketli bir yol. Yolda bozulmalar vardı. Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda büyükşehir belediyesi çalışma başlattı. İnşallah kısa sürede de bu çalışma tamamlanacak. Hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.


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