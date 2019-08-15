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6.kattan zemine çakılan asansördeki 3 kişi yaralandı

Elbistan’da bir apartmanın 6.katından bindikleri asansörle birlikte zemin kata düşen 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

6.kattan zemine çakılan asansördeki 3 kişi yaralandı
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Elbistan’da bir apartmanın 6.katından bindikleri asansörle birlikte zemin kata düşen 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Zeminde bulunan takozların düşüşü yavaşlatmasıyla olayı büyük şans eseri hafif yaralarla atlatan vatandaşlar, itfaiyenin yardımıyla çıkarılabildi.

Olay, Yunus Emre Mahallesi, Sevinç Sokak’ta bulunan 10 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, 6.katta oturan Besiye S. ile kızı Özlem D. ve 3 yaşındaki torunu Zeynep D., asansöre binerek aşağı inmek istedi. Nine, kızı ve torununun bindiği asansör, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı aşağı düştü. Zemine çakılan asansörü, içi kum dolu takozlar durdurdu. İçindekilerin feryatlarını duyan apartman sakinleri, hemen itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ölümden dönen nine, kızı ve torununu asansör kabininin içinden çıkardı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılıp Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.






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Serkan 1 hafta önce

Asansörü takan firma özellikle de hangi binalara taktığı asansörler tek tek bulunup kontrol edilip gerekli kusur bulununca ceza verilip o firma kapatılmalı

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vatandaş 1 hafta önce

site yönetimi müteahhit versin şimdi hesabını. asansör bakımı yaptırmıyorlar insanların canıyla dalga geçiyorlar. çok geçmiş olsun. kesin yeşil etiketi de yoktur. eğer varsa o daha da sıkıntı böyle bir asansöre nasıl yeşil etiket vermişler tartışmalık konu..

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elbistanlı 1 hafta önce

çünkü asansör denetimleri iyi yapılmıyor. kendi binamdaki asansörde yeşil etiket var 3 gün üst üste çalışabildiğini hiç görmedim defalarca şikayet ettim bir netice yok. içinde kaldım, bir kattan diğer kata hızla düşüyor kimsenin umuru değil ölüm bekliyorlar.

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Hasan 1 hafta önce

Çok geçmiş olsun Allah bir daha yaşatmasın. Her ay asansör bakımları yapılıyor. Asansör bakımını yapan firmaya büyük bir tazminat davası açılması gerekir.

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dertli 1 hafta önce

bu asansör fırmaları gerçekten denetleniyormu...asansör bakımı hikaye mi..? neden bu tür kazaları sık duyar olduk...

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Asansör 1 hafta önce

Bu Tip binalarda asasöre binende suc is gösteriste degil o binalarin biri kim tarafindan kontrol Edildi bir bilirkisi veya TÜV den Adam geldimi.

Ah Komsu Bizim daire süper sadece bunu biliyok

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DOGAN DOGANCAN 1 hafta önce

ÇİN MALI MALZEME,HER YIL BAKIM MUHAKKAK YAPILMALI BUDA YAPILMIYOR SONUÇ ŞEKİLDE GÖRÜLDÜGÜ GİBİ

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vatandaş 7 gün önce

arkadaşlar cok geçmiş olsun buna şükür komşulara sorduk kırmızı etiket var imiş kısaca sınıfta kalmış yapan firma mütahit duyarsızlıklarından dolayı yöneticiler cezalandırılmalı

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