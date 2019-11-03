68 yaşındaki adam otel odasında ölü bulundu

Elbistan’da 68 yaşındaki bir adam, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Talihsiz adamın kesin ölüm sebebi, Malatya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi ile belirlenecek.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi’ndeki bir otelde kalan 68 yaşındaki Nakıp Soydan’ın öğle saatlerine kadar odadan çıkmaması üzerine kontrole giden çalışanlar, içeriden kilitli olan kapıyı açamadı. Çalışanlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin eşliğinde açılan kapıdan içeri giren görevliler, Soydan’ı yatağında hareketsiz bir şekilde buldu. 112 Acil Servis görevlileri, yaptıkları kontrollerde Soydan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine, polis olay yeri inceleme ekipleri, odada ve çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Soydan’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsiye gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





