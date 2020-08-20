67 milyon TL’ye mal olacak sosyal konutların ÇED süreci başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Elbistan’da yapacağı 616 adet konut ile 9 dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Elbistan’a yapacağı 616 konut, 9 dükkan, 1 cami ve altyapı ile çevre düzenlemesini kapsayan projenin ihale tarihi 30 Eylül olarak açıklanmıştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde yatılı bölge okulu üst tarafındaki 6 parselde inşa edilecek proje için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini başlattı. 2+1 ve 3+1 planında depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek konut projesinin toplam maliyeti 67 milyon TL olarak belirlendi. TOKİ, daha önceden 600 konut yapılacağını ve bunların da 420’sinin 2+1, 180’inin de 3+1 planda olacağını duyurmuştu. ÇED dosyasında konut sayısında artış olduğu dikkati çekti.

ÇED süreci başlayan proje, Karaelbistan Mahallesi, 147/1-148/1-149/1-151/1-153/1-156/1 parselleri kapsayan 110 dönüm alan üzerinde yükselecek. Projede inşaat faaliyetlerinin başlaması ve yapılan konutların teslim edilmesi için gerekli süre ortalama 36 ay olarak planlandı. Projenin inşaat döneminde 60 personelin çalıştırılması öngörülüyor. Proje kapsamında inşa edilecek 616 konutun, toplamda 2 bin 400 bireyin yeni yaşam alanı olması bekleniyor. Proje kapsamında 28 blok inşa edilecek. Bloklar, zemin+4 kat olarak planlandı.





