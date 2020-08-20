banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

67 milyon TL’ye mal olacak sosyal konutların ÇED süreci başladı

67 milyon TL’ye mal olacak sosyal konutların ÇED süreci başladı
banner17
banner43

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Elbistan’da yapacağı 616 adet konut ile 9 dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Elbistan’a yapacağı 616 konut, 9 dükkan, 1 cami ve altyapı ile çevre düzenlemesini kapsayan projenin ihale tarihi 30 Eylül olarak açıklanmıştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde yatılı bölge okulu üst tarafındaki 6 parselde inşa edilecek proje için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini başlattı. 2+1 ve 3+1 planında depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek konut projesinin toplam maliyeti 67 milyon TL olarak belirlendi. TOKİ, daha önceden 600 konut yapılacağını ve bunların da 420’sinin 2+1, 180’inin de 3+1 planda olacağını duyurmuştu. ÇED dosyasında konut sayısında artış olduğu dikkati çekti.

ÇED süreci başlayan proje, Karaelbistan Mahallesi, 147/1-148/1-149/1-151/1-153/1-156/1 parselleri kapsayan 110 dönüm alan üzerinde yükselecek. Projede inşaat faaliyetlerinin başlaması ve yapılan konutların teslim edilmesi için gerekli süre ortalama 36 ay olarak planlandı. Projenin inşaat döneminde 60 personelin çalıştırılması öngörülüyor. Proje kapsamında inşa edilecek 616 konutun, toplamda 2 bin 400 bireyin yeni yaşam alanı olması bekleniyor. Proje kapsamında 28 blok inşa edilecek. Bloklar, zemin+4 kat olarak planlandı.



Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
67 Milyon TL’ye Mal Olacak Sosyal Konutların ÇED Süreci Başladı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
sadi tüylü 3 gün önce

sn gürbüz başkanım, tokiyi de devlet hastanesinin üst tarafına yapıyorsunuz ya! elbistandan hastaneye dönen kavşak zaten çok sakat ve yoğun, bir de toki nüfusu binerse çok kaza olur o kavşakta..eğer mümkünse elbistandan hastaneye, tokiye gidecek araçlar için, o hastane kavşağının altından geçecek şekilde bir altgeçit verin; maraşa afşine gidecek araçlar da direkt transit çevre yolundan basıp gitsin

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
onur kahya 3 gün önce

olur olur bal gibi olur, toki gibi yapılar bir kentin şehirin giriş vitrinidir..keşke karelbistan komple kentsel dönüşüme girse elbistan girişi çok görsel ve mükemmel olur..zemibi depreme en dayanıklı bölge çünkü

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elbistanli gurbetci 2 gün önce

Sadi tüylu dogru yazmis baskanim dikkate alin bu konuyu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mahr 3 gün önce

Karaelbistan köye tokimi olur

Cevapla
Beğenmedim! (0)