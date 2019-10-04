66 öğrenciye kışlık ayakkabı hediyesi

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma, Eğitim ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Marangoz, hayırsever bir vatandaşın katıkları ile alınan kışlık ayakkabıları, öğrencilere dağıtılmak üzere okul müdürüne teslim ettiklerini söyledi.

Yapılan yardım organizasyonu ile ilgili açıklama yapan, İğde Sosyal Yardımlaşma, Eğitim ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Marangoz, “Hayırsever bir hemşerimiz tarafından derneğimize gönderilen 66 çift kışlık ayakkabıyı, okul müdürümüze teslim ettik. Onlarda belirlenen öğrencilerimize dağıtımını yapacaklar. Geleceğimiz olan öğrencilerimizin eğitimlerine destek olduysak onların yüzlerinin gülmesine vesile olduysak ne mutlu bize. Bu yardımın hazırlanmasında emeği geçen hayırsever hemşerimize de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.