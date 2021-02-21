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65 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Elbistan'da, 65 yaşındaki emekli öğretmen Lemanur Kama, Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde aile fertleri tarafından ölü bulundu.

65 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu
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Elbistan'da, 65 yaşındaki emekli öğretmen Lemanur Kama, Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde aile fertleri tarafından ölü bulundu.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Oğuzhan Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cadde üzerindeki bir apartmanın 2.katında oturan Lemanur Kama (65), aile fertleri tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Kama’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kama'nın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Lemanur Kama’nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.


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