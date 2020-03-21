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65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi

65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi

65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi
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 İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmalarının yasaklandığını duyurdu.
Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan 9 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası İçişleri Bakanlığı 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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