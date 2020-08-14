65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma ve pazar kısıtlaması

Kahramanmaraş Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçları ile sebze ve meyve pazarlarına gitme saatlerine kısıtlama getirdi.

Alınan yeni karara göre, 65 yaş üstü vatandaşlar, sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

İl genelinde artan Kovid-19 vakaları, risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplanarak koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan ilave karara göre, "Koronavirüs salgını ile mücadelede risk gurubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, bulaş riskinin arttığı sabah 07.00-10.00 saatleri ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının ve akşam 17.00'den sonra sebze/meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanma getirilmiştir" denildi.