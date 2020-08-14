banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma ve pazar kısıtlaması

Kahramanmaraş Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçları ile sebze ve meyve pazarlarına gitme saatlerine kısıtlama getirdi.

65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma ve pazar kısıtlaması
banner17
banner43
 

Kahramanmaraş Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçları ile sebze ve meyve pazarlarına gitme saatlerine kısıtlama getirdi.

Alınan yeni karara göre, 65 yaş üstü vatandaşlar, sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

İl genelinde artan Kovid-19 vakaları, risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplanarak koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan ilave karara göre, "Koronavirüs salgını ile mücadelede risk gurubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, bulaş riskinin arttığı sabah 07.00-10.00 saatleri ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının ve akşam 17.00'den sonra sebze/meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanma getirilmiştir" denildi.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.