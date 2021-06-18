65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşıma kısıtlamasında esneklik bekliyor

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar, 1 Haziran itibariyle başlayan kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamıyor. Pandemi tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların daha önce alınan bir kararla toplu taşıma araçlarından yararlandıkları kartlar geçici olarak kullanıma kapatılmıştı.

Pandemi sürecinde alınan birçok tedbirle ilgili esneklik sağlandığını belirten 65 yaş üstü vatandaşlar, toplu taşıma kullanmalarının önünü açacak yeni bir düzenleme bekliyor.

65 yaş ve üstü gruptaki kişilerin büyük çoğunluğunun 2 doz aşıyı olduğunu hatırlatan vatandaşlar, “Birçoğumuz 2 doz aşımızı olduk. Ülke genelinde de vaka sayıları hızla düşüyor. En riskli grup olarak biz görülüyoruz ancak virüsle mücadelede en önemli korunma yöntemi olarak gösterilen aşılarımızı aylar öncesinden yaptırdık. Bizlere uygulanan toplu taşıma kısıtlaması büyük mağduriyetlere yol açıyor. Çarşıda, banka da ya da diğer kurumlarla ilgili işlerimizi yapmak zorundayız. Herkesin özel aracı yok. Bu konuda bir esneklik istiyoruz. 2 doz aşısını olanlara yönelik yeni bir karar alınabilir ya da tüm herkesi kapsayacak uygulama hayata geçirilebilir” ifadelerini kullandılar.