65 milyon liralık yatırım için halkın görüşü alınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği geçici faaliyet belgesi ile üretime devam eden Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin kül-cüruf depolaması sahası projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 2020 yılı yatırım programında doğalgaz temini için 17 milyon TL ve 4 ünitenin de kazan rehabilitasyonu işleri için 15 milyon TL bütçe ayrılan Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin, kül-cüruf depolama tesisi için tahsis edilen bütçe ise 65 milyon TL olarak belirlendi. Söz konusu proje için belirlenen bütçenin 35 milyon lirası, 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı yatırım programında yer aldı. Bu 3 proje için yatırım programında ayrılan toplam bütçe ise 67 milyon TL oldu.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Afşin-Elbistan B Termik Santrali Kül-Cüruf Düzenli Depolama Sahası projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası halkın görüşüne açıldı. Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 5 Mart Perşembe günü halkın katılım toplantısı düzenlenecek. ÇED Başvuru Dosyasını incelemek isteyenler bakanlık merkezinde veya Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında bakanlığa veya valiliğe görüş bildirebilecek.