63 yıllık evli çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti

Afşin ilçesine bağlı Büyüktatlı Mahallesi’nde ikamet eden 82 yaşındaki Hüseyin Öksüz, bir süre önce rahatsızlanarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ardından 63 yıllık hayat arkadaşı 79 yaşındaki Ayşe Öksüz de rahatsızlandı. O da, eşinin tedavi gördüğü Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Neredeyse bir ömrü birlikte geçiren çiftin acı haberi, yarım saat arayla geldi. 79 yaşındaki Ayşe Öksüz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Hüseyin Öksüz de kendisinden yarım saat sonra yaşamını yitirdi.

63 yıllık evliliklerinde 4’ü erkek 5’i de kız olmak üzere 9 çocuk dünyaya getiren Öksüz çiftinin cenazeleri, Büyüktatlı Mahallesi’nde yan yana defnedildi.

Yaşlı çiftten geriye ise, Hüseyin Öksüz’ün eşi Ayşe Öksüz’e çiçek verdiği ve el ele çektirdikleri fotoğraflar kaldı.