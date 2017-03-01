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63 yaşındaki adamdan 2 gündür haber alınamıyor

Elbistan’da önceki gün sabah erken saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 63 yaşındaki adam, her yerde aranıyor.

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63 yaşındaki adamdan 2 gündür haber alınamıyor

Elbistan’da önceki gün sabah erken saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 63 yaşındaki adam, her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, şeker ve tansiyon hastası 63 yaşındaki Dursun Ali Bekar, Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi üzerindeki evinden sabah saat 07.30 sıralarında çıktı. Eşine hiçbir şey söylemeden dışarı çıkan Bekar, akşam saatlerine kadar evine dönmedi. Cep telefonu kullanmayan Bekar’ı merak eden ailesi, akrabalarında da olmadığını öğrenince çevrede aramaya başladı. Ancak tüm aramalara rağmen Bekar’dan herhangi bir ize rastlanmadı. Durumu polise bildiren aile, vatandaşlardan da yardım istedi. Bekar’ın evden ayrıldığında üzerinde siyah ceket ve kot pantolon, kafasında da siyah kalpak olduğunu belirten aile fertleri, vatandaşlardan yardım istedi. Aile, Bekar’ı gören ya da duyanların 0542 733 4031 numaralı telefona ya da polise bildirmelerini istedi.

 

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