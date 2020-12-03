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63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Elbistan'da 63 yaşındaki Niyazi Baş isimli vatandaş, evinde ölü bulundu. Baş’ın kesin ölüm sebebi, otopsi ile belirlenecek.

63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
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Olay, Cumhuriyet Mahallesi Laleli Sokak’taki tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 63 yaşındaki Niyaz Baş, aile fertleri tarafından yatağında hareketsiz bir şekilde bulundu. Aile fertlerinin ihbarı ile eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Baş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Nefes darlığı şikayeti ile birkaç gün önce hastaneye başvurduğu öğrenilen Baş’ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine, Elbistan Cumhuriyet Savcılığı’nca inceleme başlatıldı. Baş’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

 


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