Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

620 öğrenciden Mehmetçik'e dev koreografili destek

Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’ndaki 620 öğrenci, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e koreografi oluşturarak, destek verdi.

620 öğrenciden Mehmetçik'e dev koreografili destek


TSK'nın Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’ndaki öğrencilerden özel bir destek geldi. Etkinlik için okul bahçesinde toplanan 620 öğrenci, Türkiye haritası ve ‘Önce Vatan’ yazısından koreografi oluşturdu. Öğrenciler, koreografiyi oluşturduktan sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Koreografinin sonunda şanlı bayrağımızı açan öğrenciler, “Teşekkürler, Barış Pınarı Harekatı” diyerek Mehmetçik’e selam gönderdi.






Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.