TSK'nın Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’ndaki öğrencilerden özel bir destek geldi. Etkinlik için okul bahçesinde toplanan 620 öğrenci, Türkiye haritası ve ‘Önce Vatan’ yazısından koreografi oluşturdu. Öğrenciler, koreografiyi oluşturduktan sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Koreografinin sonunda şanlı bayrağımızı açan öğrenciler, “Teşekkürler, Barış Pınarı Harekatı” diyerek Mehmetçik’e selam gönderdi.
620 öğrenciden Mehmetçik'e dev koreografili destek
Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’ndaki 620 öğrenci, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e koreografi oluşturarak, destek verdi.
30 Ekim 2019 Çarşamba 09:49
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